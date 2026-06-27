Mazara: campionato di Pesca sospeso e classifica "congelata" dopo il malore di Losito 

27/06/2026 18:33:00

Decisione di fermare la competizione e non disputare la seconda giornata del Campionato italiano di pesca in apnea. È quanto stabilito dagli organizzatori dell’evento, anche a seguito di quanto accaduto nella giornata di ieri all’atleta Valerio Losito, e dopo un confronto con i partecipanti alla gara.

La scelta è stata presa in un clima di forte preoccupazione e partecipazione emotiva da parte degli atleti, che hanno condiviso l’opportunità di interrompere la manifestazione.

Classifica congelata dopo la prima giornata

La classifica finale è stata quindi cristallizzata sui risultati della prima giornata di gara, che determina l’assegnazione del titolo nazionale.

Il nuovo campione italiano 2026 di pesca in apnea è Giacomo De Mola, seguito da Marco Muti al secondo posto e Giuseppe Gentilino sul terzo gradino del podio.

Attesa per le condizioni di Valerio Losito

Gli organizzatori, attraverso la rivista specializzata Pescasub & Apnea, hanno fatto sapere che si è in attesa di aggiornamenti ufficiali dall’ospedale di Palermo sulle condizioni di Valerio Losito, per il quale permane la massima attenzione e vicinanza da parte dell’intero ambiente sportivo.



