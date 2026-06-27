Marsala. Pronti, via. Passalacqua: "Niente soldatini, il confronto viene prima"

27/06/2026 06:00:00

Nella prima seduta di consiglio comunale è stato il consigliere comunale Rino Passalacqua a fare un intervento strettamente politico.



Ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’Aula, ma anche sulla responsabilità che hanno i 24 esponenti di Sala delle Lapidi, dando segnali di maturità, ha detto, e di coscienza.

Ha poi sottolineato che la nuova Assise avrà delle responsabilità: “E’ vero che il governo della città è delegato alla nostra sindaca, ma il Consiglio ha non solo compito di ratifica, da qui passano gli atti più importanti della vita amministrativa di questa città. Non mi riferisco solo al Bilancio ma la città si trova di fronte a sfide importanti quali la pianificazione territoriale. E’ il Consiglio comunale l’organo che studierà e che porterà avanti le pianificazioni, ne determineremo il regolamento. Il compito è arduo. La campagna elettorale è finita da un pezzo”.

Il consigliere Passalacqua ha messo subito le cose in chiaro: “Ci confronteremo con carte alla mano e con legislazioni. Non ci sarà più spazio per proclami da Facebook. Mi attendo che si creino subito le commissioni e ci mettiamo al lavoro”.

L’avvertimento per la Sindaca Patti

Nel suo ultimo passaggio Passalacqua, che in città è pure il presidente di Italia Viva, afferma sì di avere accettato la scommessa a sostegno della sindaca Patti ma che non si tratta di una maggioranza composta da “15 soldatini plotonati”.

Contribuire a un progetto amministrativo sì, trasformarsi in un semplice esecutore di ordini no.

Una precisazione che suona anche come un messaggio rivolto agli alleati, la maggioranza non è chiamata ad alzare la mano a comando senza alcun confronto. È, almeno nelle intenzioni espresse da Passalacqua, una coalizione fatta di consiglieri con una propria autonomia politica, pronti a discutere, avanzare proposte e, se necessario, anche a manifestare posizioni differenti, pur rimanendo nell'alveo del sostegno all’amministrazione.

Il suo intervento è stato politico, secco, chiaro e netto: ha scandito bene le parole, lasciando intendere che la maggioranza non potrà essere considerata un blocco monolitico, destinato ad approvare provvedimenti senza discussione.

Libdem: a fianco della Milazzo

Dopo le dichiarazioni di Eleonora Milazzo, che ha deciso di giocare le sue carte da soggetto politico e non da esecutrice delle volontà altrui, la presa di distanza e quindi l’abbandono del gruppo di ProgettiAmo Marsala, al suo fianco si schiera il partito Liberal democratico.

In una nota chiariscono che "Il Partito Liberaldemocratico della Sicilia esprime totale e convinta condivisione rispetto alla scelta della propria consigliera comunale, Eleonora Milazzo, di concludere l’esperienza all’interno della lista Progettiamo Marsala. Comunichiamo ufficialmente la fine di ogni alleanza e collaborazione politica con la sigla ‘Progettiamo Marsala’, ritenendo definitivamente esaurito quel percorso comune”.

Ruggieri: nessun commento

Paolo Ruggieri, leader e fondatore di ProgettiAmo ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione, preferisce prima confrontarsi con l’assemblea del movimento.

Esprime però compiacimento l’elezione dei presidente e vice presidente del Consiglio comunale: “Siamo parte attiva della politica marsalese dal 2014 e siamo soliti esternare pubblicamente le nostre posizioni. Oggi riteniamo doveroso e comunque ci è gradito porgere i migliori auguri di buon lavoro, nell'interesse della collettività, a Giovanni Maniscalco e a Piero Cavasino, rispettivamente eletti ieri alla carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, grazie anche al nostro leale contributo. Siamo certi che espleteranno al meglio il mandato a loro conferito”.



