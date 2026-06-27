KAMA Lounge compie un anno: il 28 giugno una grande festa tra musica, rituali e sapori mediterranei

27/06/2026 17:00:00

Il 28 giugno KAMA Lounge celebra il suo primo anniversario con una serata speciale tra musica live, atmosfera mediterranea e tante sorprese.

Nato come Contemporary Ritual, KAMA è molto più di un locale: è un luogo in cui terra, mare, musica e luce si incontrano per dare vita a un’esperienza da vivere e condividere. Al centro dello spazio si trovano gli ulivi millenari, simbolo e cuore del rituale che accompagna ogni serata.

Gli ospiti possono scrivere un desiderio e affidarlo ai rami degli ulivi, oppure consegnare al fuoco un pensiero, un ricordo o qualcosa che sono pronti a lasciare andare. Un gesto simbolico che unisce tradizione, energia e condivisione.

Tra le grandi novità di questa stagione c’è il *KAMA Ritual – All You Can Eat di frittura*, una formula che permette di gustare fritto a volontà, accompagnato da drink, tramonto e musica.

La festa del 28 giugno sarà l’occasione per celebrare il primo anno di KAMA e inaugurare un nuovo capitolo del suo rito contemporaneo.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



