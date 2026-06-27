“Sicurezza stradale a Marsala: chi controlla il territorio?”

27/06/2026 08:00:00

Gentile Redazione di Tp24,

sono un giovane cittadino di Marsala e vorrei porre una domanda che molti marsalesi si fanno ogni giorno: dove sono i vigili urbani e quali controlli vengono effettuati sul territorio?

Pratico attività sportiva e ogni giorno percorro di corsa il lungomare fino alle Cantine Florio. Mi trovo costantemente di fronte alla stessa situazione: auto parcheggiate sulla pista ciclabile e veicoli che effettuano sorpassi in tratti pericolosi, creando un serio rischio per chi corre, cammina o utilizza la bicicletta. Dove dovrebbero transitare in sicurezza i pedoni e gli sportivi?

Un’altra situazione ormai cronica riguarda via del Fante. Nonostante il divieto di accesso e l’obbligo di svolta, da oltre un anno numerosi automobilisti continuano a percorrere il tratto in senso vietato fino alla rotatoria di Sappusi, mettendo in pericolo la sicurezza stradale.

A ciò si aggiunge via Trapani, dove la presenza costante di auto in doppia fila ostacola il normale flusso del traffico e crea disagi quotidiani agli automobilisti.

Personalmente ho effettuato più di una segnalazione alla Polizia Municipale. La risposta ricevuta è stata spesso: “Se siamo disponibili, veniamo”. Mi chiedo però se il controllo di queste situazioni non debba rientrare nella normale attività di vigilanza del territorio. Fa riflettere il fatto che, mentre queste infrazioni sembrano ripetersi ogni giorno, per un minimo superamento dei limiti di velocità il verbale arrivi puntualmente.

Desidero inoltre segnalare la situazione dei dossi pedonali luminosi installati in varie zone della città: in molti casi le luci risultano non funzionanti e durante le ore notturne gli attraversamenti restano praticamente al buio, con evidenti rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Ci si augura che la nuova amministrazione si impegni concretamente per migliorare la sicurezza e il rispetto delle regole. Ieri sera, dopo i festeggiamenti di San Giovanni, nella zona chiusa al traffico veicolare ho assistito a motociclisti che effettuavano impennate e circolavano ad alta velocità. Per quanto ho potuto osservare, la Polizia Municipale presente sul posto ha assistito alla scena senza un intervento immediato. Se questa è stata la situazione, è comprensibile che molti cittadini si chiedano quale sia l’effettiva attività di controllo sul territorio.

Spero che questa segnalazione possa contribuire ad accendere i riflettori su problemi che molti cittadini vivono quotidianamente e che meritano attenzione e interventi concreti.

Cordiali saluti,

Un cittadino di Marsala



