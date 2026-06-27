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Cronaca

» Incidenti
27/06/2026 18:15:00

Tragedia sulla Palermo-Messina: due morti e un ferito nello scontro tra furgone e auto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782577049-0-tragedia-sulla-palermo-messina-due-morti-e-un-ferito-nello-scontro-tra-furgone-e-auto.jpg

Due persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel tratto dell’autostrada Palermo–Messina, all’altezza di Buonfornello, snodo strategico dove si collega anche l’A19 Palermo–Catania.

 

I mezzi coinvolti

Lo scontro ha coinvolto un furgone e un’autovettura. L’impatto, avvenuto in un’area tra le più trafficate della rete autostradale siciliana, ha avuto conseguenze fatali per due occupanti dei veicoli, mentre una terza persona è rimasta ferita in modo serio.

 

I soccorsi e il ferito

Per il ferito è stato necessario il trasferimento urgente in ospedale tramite elisoccorso, attivato per garantire un trasporto rapido verso una struttura sanitaria attrezzata. Le condizioni della persona non sono al momento state rese note nel dettaglio.

 

I rilievi della Polizia Stradale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Buonfornello, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro. La circolazione ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

 

Disagi alla viabilità

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità locale. Il sindaco di Cefalù, Davide Tumminello, ha segnalato tramite i social un intenso traffico sulla statale 113, con possibili rallentamenti in ingresso alla città e lungo il tratto che attraversa la circonvallazione dell’ospedale fino a Sant’Ambrogio e al bivio di Castelbuono, invitando gli automobilisti alla massima prudenza.

 



Incidenti | 2026-06-27 17:14:00
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