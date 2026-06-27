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Cronaca

» Incidenti
27/06/2026 17:14:00

Marsala, uomo investito da un'auto in via Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782573749-0-marsala-uomo-investito-da-un-auto-in-via-salemi.jpg

Un uomo è stato investito da un'autovettura in via Salemi a Marsala. 

 

I soccorsi

L'incidente è avvenuto ieri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento in ospedale. 

 

I rilievi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Marsala, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e la dinamica dell'investimento.

 

Nei giorni scorsi un uomo di 84 anni è stato investito da un SUV intorno in Corso Calatafimi.



Incidenti | 2026-06-27 17:14:00
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