Marsala, uomo investito da un'auto in via Salemi

27/06/2026 17:14:00

Un uomo è stato investito da un'autovettura in via Salemi a Marsala.

I soccorsi

L'incidente è avvenuto ieri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento in ospedale.

I rilievi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Marsala, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e regolato la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e la dinamica dell'investimento.

Nei giorni scorsi un uomo di 84 anni è stato investito da un SUV intorno in Corso Calatafimi.



