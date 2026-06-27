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» Dai Comuni
27/06/2026 12:01:00

Alcamo, il Comune assume due nuovi dipendenti e valorizza sette lavoratori interni

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Due nuove assunzioni al Comune di Alcamo e sette progressioni verticali per dipendenti già in servizio. Nell’aula consiliare, sono stati firmati i contratti alla presenza del sindaco Domenico Surdi, del presidente del Consiglio comunale Saverio Messana, del vicesindaco con delega al personale Alberto Donato e della dirigente delle risorse umane Maria Pia Motisi.

 

I due nuovi dipendenti, vincitori di concorso pubblico, prenderanno servizio tra agosto e settembre 2026. Si tratta di Giuseppe Di Bartolo, assunto a tempo pieno e indeterminato come operatore esperto idraulico e assegnato al servizio idrico integrato, e di Anna Allegro, assunta come educatrice di asili nido, nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, anche lei a tempo pieno e indeterminato.

Firmati anche i nuovi contratti per sette progressioni verticali di dipendenti comunali, che decorreranno dal mese di luglio.

 

Le progressioni riguardano Ester Colombo e Agata Scandariato, che passano dall’area degli istruttori a quella dei funzionari amministrativo-contabili. Il geometra Gioacchino Li Causi passa dall’area degli istruttori a quella dei funzionari tecnici. Gaetano Intravaia assume un grado superiore nel corpo della Polizia municipale, passando da ispettore a commissario. Progressioni anche per Gaspare Eterno, Giuseppe Rocca e Pasquale Salvatore Pirrone, che passano all’area degli operatori esperti.

 

“Continuano le assunzioni da concorso pubblico, quindi il nostro investimento nel personale”, dichiarano il sindaco Domenico Surdi e il vicesindaco Alberto Donato. “Diamo il benvenuto, a nome di tutta l’amministrazione, all’operatore esperto idraulico e alla nuova educatrice. L’auspicio è che possano lavorare serenamente e contribuire a rendere i servizi pubblici sempre più funzionali alle esigenze della collettività”.

Surdi e Donato sottolineano anche il percorso di valorizzazione del personale interno: “Continua la valorizzazione del personale, come dimostrano le progressioni verticali, a conferma dell’ottimizzazione del ruolo dei dipendenti, sempre in funzione di una migliore e più efficiente gestione della cosa pubblica”.

Infine il ringraziamento all’ufficio del Personale: “Un ringraziamento va a tutta la direzione 3, perché sta portando avanti con grande professionalità tutte le nuove assunzioni, le trasformazioni contrattuali e quanto sta contribuendo, in termini di investimento nelle politiche del personale, a cambiare il volto del nostro Comune”.









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