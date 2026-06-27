Odissea a Trapani, il tour letterario al tramonto sulle tracce di Samuel Butler

27/06/2026 09:44:00

Trapani diventa scenario dell’Odissea in un itinerario letterario che unisce mito, storia e paesaggio. Si chiama “Odissea a Trapani” il tour proposto da Terradamare, dedicato alla suggestiva tesi di Samuel Butler, autore del saggio L’autrice dell’Odissea, pubblicato nel 1897.

Secondo Butler, la città di Trapani avrebbe potuto ispirare la mitica Scheria, la terra dei Feaci descritta da Omero. Non solo: il poema, secondo l’autore inglese, potrebbe essere stato scritto da una giovane donna siciliana, capace di trasformare i luoghi della propria quotidianità in uno dei racconti più celebri della letteratura occidentale.

Il tour accompagna i partecipanti nel cuore del centro storico di Trapani, confrontando i versi dell’Odissea con la topografia locale. Il percorso parte dall’ingresso di Villa Margherita e prosegue verso il Castello di Terra, visitato dall’esterno, per poi attraversare Via Garibaldi, Piazza ex mercato del pesce e le Mura di Tramontana.

Il momento più suggestivo arriva alla Torre di Ligny, dove è inclusa la visita e il tramonto dalla terrazza. Da questo punto estremo della città, dove il mare abbraccia Trapani e lo sguardo si apre sulle Egadi, la teoria butleriana diventa esperienza visiva: la città appare come un paesaggio da leggere, tra memoria antica, suggestione letteraria e fascino mediterraneo.

Le date attualmente in calendario sono sabato 4 luglio 2026 alle 18 e domenica 2 agosto 2026 alle 18. La durata del tour è di circa due ore e mezza.

Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Il prezzo include il servizio guida e gli auricolari. Per partecipare è necessario acquistare i ticket online; le disponibilità possono variare sotto data.

Per informazioni è possibile contattare Terradamare ai numeri 320.7672134 e 347.8948459, oppure scrivere a eventi@terradamare.org.

Maggiori informazioni sono disponibili sul link ufficiale dell’evento.

Chi arriva in città per partecipare al tour può consultare anche le strutture disponibili tra i B&B a Trapani.

Per completare la serata dopo il tour, è possibile consultare anche la sezione dedicata ai ristoranti a Trapani.



