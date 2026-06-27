Marsala, ecco il cartellone degli eventi estivi al Parco Archeologico di Lilibeo

27/06/2026 06:00:00

Musica, teatro, laboratori, installazioni artistiche, editoria, spettacoli e naturalmente archeologia. Il Parco Archeologico Regionale di Lilibeo, a Marsala, presenta il calendario degli eventi 2026, con appuntamenti da luglio a dicembre.

Appuntamenti dedicati a musica, teatro, laboratori, installazioni artistiche, editoria e spettacoli, che vedranno coinvolte tante sale museali ma anche spazi aperti di Capo Boeo quali il Giardino Storico, la Plateia Aelia, cui si aggiunge la monumentale chiesa di Santa Maria della Grotta, in area urbana, carica di magia e incanto.

Non mancheranno i momenti dedicati all’archeologia.

Una mostra virtuale su un relitto preistorico rinvenuto in acque croate, approfondimenti scientifici sulla digitalizzazione del

Patrimonio culturale e una mostra nella chiesa di San Giovanni al Boeo dal titolo “da Lilybaeum a Marsa’ Ali’, per gli appassionati del settore.

Tra gli eventi di punta della stagione, la prima edizione marsalese del festival “Art&Ground – Musica, Arte e Archeologia”, realizzato in collaborazione con ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica.

Art&Ground arriva a Marsala

Tra gli eventi di punta della stagione c’è la prima edizione marsalese di “Art&Ground – Musica, Arte e Archeologia”, realizzata in collaborazione con ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica.

Dopo le edizioni palermitane nella catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna, il festival approda a Marsala nella chiesa semi-ipogea di Santa Maria della Grotta, caratterizzata dalla monumentale navata con stucchi tardobarocchi e da un contesto archeologico pluristratificato.

La rassegna propone performance site-specific, pensate per dialogare con l’identità del luogo, con le sue risonanze e con la sua storia. Ogni serata prevede una visita guidata alle 20 e il concerto o la performance alle 21.30. Ai partecipanti sarà offerto un calice di vino.

Il ticket è di 16 euro, ridotto a 8 euro per gli under 15.

Il programma di Art&Ground

Il primo appuntamento è il 4 luglio con “Electrodrone” di Alfredo Giammanco, performance di musica elettronica originale tra droni sonori, sintetizzatori e architetture acustiche create in tempo reale.

Il 18 luglio sarà la volta di “Gotico Mediterraneo” con Sergio Beercock, voce, elettronica e narrazione, in collaborazione con Babel. Un concerto-racconto poetico e visionario pensato per la dimensione ipogea della Grotta.

Il 22 agosto è in programma “Pura Bossa Nova” con Alessandro Panicola, chitarra e voce, un viaggio nella tradizione della musica brasiliana tra bossa nova e armonie raffinate.

Il 5 settembre chiuderà la rassegna “Transduction Project Ensemble”, con la direzione di Benedetto Basile, in collaborazione con Curva Minore: musica contemporanea, improvvisazione, sound art e creatività intuitiva dentro lo spazio della Grotta.

Tutti gli eventi in calendario

Il calendario del Parco Archeologico di Lilibeo si apre il 3 luglio con “Lilibeo Sacra tra cielo e mare”, percorso esperienziale tra installazioni artistiche, musica e parole.

Dal 16 al 19 luglio spazio al festival “Ekklesia”, con musica, teatro e laboratori culturali tra Sala Famà, le fortificazioni e il Giardino Storico.

Il 6 settembre è previsto lo spettacolo di pupi di Salvatore Inguì, tra Giardino Storico e Sala Jole Bovio Marconi.

Il 17 settembre, alla Plateia Aelia, il Conservatorio “Scontrino” porterà in scena “Verdi in un’ora”.

Il 18 e 19 settembre il Giardino Storico ospiterà “Il mare colore dei libri”, iniziativa di Navarra Editore con musica e parole.

L’11 ottobre, nella Sala Jole Bovio Marconi, appuntamento con la Libera Orchestra Popolare – I ragazzi di Sappusi.

Il calendario si chiuderà il 15 dicembre con il Gran Concerto di Natale del Conservatorio “Scontrino”, sempre nella Sala Jole Bovio Marconi.

Un cartellone che punta a valorizzare il Parco e i suoi spazi, intrecciando linguaggi diversi e offrendo a cittadini e visitatori un programma culturale che accompagnerà Marsala dall’estate fino alla fine dell’anno.



