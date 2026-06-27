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Cronaca
27/06/2026 10:11:00

Trapani, la tragedia al Molo Ronciglio: cosa sappiamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782547901-0-trapani-la-tragedia-al-molo-ronciglio-cosa-sappiamo.jpg

I Vigili del Fuoco di Trapani sono impegnati da questa mattina nelle operazioni di recupero di una persona deceduta all’interno del veicolo finito in mare al molo Ronciglio.

 

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di Trapani, supportata dai sommozzatori del Comando di Palermo, che hanno provveduto al recupero della salma.

Successivamente, è stato effettuato anche il recupero dell’autovettura tramite l’autogru dei Vigili del Fuoco.

 

Le circostanze dell’accaduto sono al momento al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

 



Cronaca | 2026-06-27 10:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782547901-0-trapani-la-tragedia-al-molo-ronciglio-cosa-sappiamo.jpg

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