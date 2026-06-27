Trapani, la tragedia al Molo Ronciglio: cosa sappiamo

Lo Scampolo, negozio di tessuti, biancheria per la casa, tende e arredo di Marsala, si prepara a tagliare il traguardo dei trent'anni.
A fine giugno 2026 "Lo Scampolo" celebrerà un traguardo importante:...
È alta la preoccupazione per le condizioni di Valerio Losito, l'atleta pugliese coinvolto nel grave incidente verificatosi durante la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Maschile di Pesca in Apnea FIPSAS, in corso nelle acque...
I Vigili del Fuoco di Trapani sono impegnati da questa mattina nelle operazioni di recupero di una persona deceduta all’interno del veicolo finito in mare al molo Ronciglio. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di...
Negli ultimi mesi sempre più imprenditori del Sud Italia stanno cercando informazioni sulla ZES Unica 2026, uno degli strumenti più interessanti per finanziare gli investimenti aziendali. Ma come funziona...