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Cronaca
27/06/2026 09:47:00

Terremoto in Venezuela: morta la siciliana Francesca Mannina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782546896-0-terremoto-in-venezuela-morta-la-siciliana-francesca-mannina.jpg

È morta anche Francesca Mannina, la seconda cittadina siciliana (l'altro è Giuseppe Colaianni) risultata dispersa dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela.

La donna, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, non dava più notizie di sé da giorni. Il suo compagno era stato invece ritrovato vivo nella giornata di ieri.

 

La conferma del decesso è arrivata attraverso i social, dove lo zio, Davide Emma, ha voluto darle l’ultimo saluto con un messaggio carico di dolore:

“Addio, nipotina dal cuore immenso. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e augurare il bene. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne.”

La notizia chiude ore di forte apprensione per la famiglia e per la comunità di origine della donna, rimasta in attesa di aggiornamenti dopo il sisma.



Cronaca | 2026-06-27 10:11:00
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