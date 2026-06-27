Mazara, preoccupazione per Valerio Losito: atleti annunciano il ritiro dalla pesca in apnea

27/06/2026 08:35:00

Tutto il mondo della pesca in apnea resta in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di salute di Valerio Losito, rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto ieri durante una gara a Mazara.

L’atleta si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Palermo. Le sue condizioni non sono state rese note ufficialmente e si attendono comunicazioni certe da parte dei medici. “Appena avremo notizie certe di come sta ve le comunicheremo”, fanno sapere dagli ambienti vicini all’organizzazione.

In segno di rispetto per l’accaduto, questa mattina sono state interrotte le dirette della competizione. Anche il team Sigal Sub, squadra di appartenenza di Losito, ha deciso il ritiro dalla gara.

Nel frattempo si attendono le decisioni della FIPSAS, chiamata a valutare il prosieguo della manifestazione.

La presa di posizione degli atleti

Non si placa però la polemica all’interno del mondo agonistico, dove diversi atleti hanno annunciato il ritiro e durissime critiche nei confronti dell’organizzazione.

Tra le voci più forti quella di Riccardo Sciarrotta, che ha affidato ai social un lungo sfogo:

“Comunico ufficialmente la mia decisione definitiva di ritirarmi per sempre dal mondo delle competizioni di pesca in apnea. Oggi non muore soltanto la mia passione agonistica: per me viene meno ogni fiducia in un sistema che avrebbe dovuto mettere la vita umana al di sopra di qualsiasi classifica, titolo o regolamento.”

Sciarrotta prosegue con parole molto dure sulla gestione della gara:

“Di fronte a una tragedia simile, apprendere che la FIPSAS stia ancora valutando se disputare o meno la seconda giornata è qualcosa che considero non solo inaccettabile ma soprattutto disumano. Continuare anche solo a prendere in considerazione lo svolgimento della competizione significa aver perso il senso di qualsiasi forma di umanità e rispetto.”

E conclude con un messaggio rivolto direttamente all’atleta coinvolto:

“Valerio, sappiamo che stai lottando con tutte le tue forze per risalire da questo abisso, sono certo che ce la farai. Non mollare.”

Molto duro anche l’intervento di Pietro Chirco, che mette in discussione la sicurezza stessa delle competizioni:

“Non aspetterò che si svolga la seconda giornata del campionato Assoluto di pesca in apnea FIPSAS per dire che è vergognoso consentire ancora oggi l’uso di una zavorra variabile, senza limiti di peso, in gare dove l’atleta è da solo e senza assistenza in acqua.”

Chirco continua sottolineando i rischi della disciplina:

“Oggi, con queste tecniche abissali, queste competizioni sono estremamente pericolose e vanno contro tutto quello che insegno da anni, cioè la sicurezza in mare e il sistema di coppia come garanzia di sicurezza.”

E conclude con un appello diretto alla federazione:

“I regolamenti non sono stati adattati da anni a queste pratiche. Servono regole ferree per uno sport che è già di per sé estremo. Chiedo un intervento immediato a tutela di tutti gli atleti.”

Attesa e tensione nel mondo della pesca in apnea

In questo clima di forte tensione, resta centrale la preoccupazione per le condizioni di Valerio Losito, mentre il movimento agonistico attende sviluppi sia sul piano sanitario che su quello organizzativo. Al momento non sono state comunicate decisioni definitive sulla prosecuzione della gara.



