Mazara: ancora gravi le condizioni di Valerio Losito, annullata la competizione

27/06/2026 15:52:00

Le condizioni del sub Valerio Losito, colto da un grave malore durante la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Maschile di Pesca in Apnea FIPSAS, in corso tra le acque di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino risultano stabili, ma restano purtroppo molto serie.

Loha comunicato questa mattina il Direttore di Gara, Antonio Aruta, informando gli atleti.

Alla luce della situazione e del forte impatto emotivo sull’intero gruppo degli atleti, il Direttore di Gara ha disposto l’annullamento della seconda giornata di gara. Resta quindi valida ai fini della classifica finale esclusivamente la prova disputata nella giornata iniziale.

La decisione è stata assunta in accordo con l’organizzazione e in considerazione del clima di forte preoccupazione che ha accompagnato le ultime ore della manifestazione.

Apnea Passion continuerà ad aggiornare il pubblico sulle condizioni di Valerio Losito non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali.



