Bonagia, diportista salvato dalla Guardia Costiera dopo quasi due ore in mare

27/06/2026 13:57:00

Si è concluso con il lieto fine l'intervento di soccorso effettuato dalla Guardia Costiera di Trapani nelle acque antistanti Bonagia, dove un diportista è stato tratto in salvo dopo essere rimasto per quasi due ore in mare, aggrappato a un segnalamento da pesca. L'operazione è stata condotta nell'ambito dell'"Operazione Mare e Laghi Sicuri 2026".

L'allarme è scattato intorno alle 18.35, quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto diverse segnalazioni relative a un'imbarcazione a vela incagliata sugli scogli lungo il litorale di Bonagia. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato a bordo indumenti, effetti personali e un telefono cellulare ancora acceso, facendo temere che il proprietario fosse disperso in mare.

È stata quindi inviata la motovedetta SAR CP 877, che ha avviato le ricerche. Intorno alle 20 i militari hanno individuato il diportista a circa un miglio e mezzo dal porticciolo di Bonagia. L'uomo, visibilmente provato ma cosciente, era aggrappato a un segnalamento da pesca ed è stato recuperato e trasferito in sicurezza al porticciolo, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari.

Il protagonista della vicenda è un cittadino straniero di 45 anni residente a Trapani. Ai militari ha raccontato di essere partito da Cornino diretto a Bonagia e di aver deciso, durante la navigazione, di gettare l'ancora per fare un bagno. L'imbarcazione, però, non era stata ancorata correttamente ed è andata alla deriva fino a incagliarsi sugli scogli. Non riuscendo più a raggiungerla, il diportista ha trovato riparo aggrappandosi a un segnalamento da pesca, dove è rimasto in attesa dei soccorsi.

Nel frattempo, l'imbarcazione è stata recuperata grazie all'intervento di un peschereccio di passaggio, che l'ha trainata fino al porticciolo di Bonagia, mettendola in sicurezza. L'episodio si è concluso senza gravi conseguenze grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera e alla collaborazione delle unità presenti in mare.



