Auto finisce in mare al molo Ronciglio di Trapani: muore un uomo

27/06/2026 09:29:00

Nuova tragedia questa mattina a Trapani, al molo Ronciglio, dove un uomo ha perso la vita dopo essere finito in mare con la propria auto, una utilitaria Kia Picanto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori non escludono alcuna pista: tra le ipotesi, anche quella del gesto volontario.

Presenti anche i vigili del fuoco, che dopo il recupero del corpo dell’uomo stanno procedendo alle operazioni di recupero del veicolo.

La tragedia di oggi riporta alla memoria quanto avvenuto alcune settimane fa, quando perse la vita l’imbianchino Vito Croce, 54 anni, anche lui recuperato con la propria auto dal fondo del mare al molo Ronciglio.



