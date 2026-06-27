Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
27/06/2026 09:29:00

Auto finisce in mare al molo Ronciglio di Trapani: muore un uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782545726-0-auto-finisce-in-mare-al-molo-ronciglio-di-trapani-muore-un-uomo.jpg

Nuova tragedia questa mattina a Trapani, al molo Ronciglio, dove un uomo ha perso la vita dopo essere finito in mare con la propria auto, una utilitaria Kia Picanto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori non escludono alcuna pista: tra le ipotesi, anche quella del gesto volontario.

 

Presenti anche i vigili del fuoco, che dopo il recupero del corpo dell’uomo stanno procedendo alle operazioni di recupero del veicolo.

 

La tragedia di oggi riporta alla memoria quanto avvenuto  alcune settimane fa, quando perse la vita l’imbianchino Vito Croce, 54 anni, anche lui recuperato con la propria auto dal fondo del mare al molo Ronciglio.



Cronaca | 2026-06-27 10:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-06-2026/1782547901-0-trapani-la-tragedia-al-molo-ronciglio-cosa-sappiamo.jpg

Trapani, la tragedia al Molo Ronciglio: cosa sappiamo

I Vigili del Fuoco di Trapani sono impegnati da questa mattina nelle operazioni di recupero di una persona deceduta all’interno del veicolo finito in mare al molo Ronciglio. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando di...







Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...