27 Giugno: crisi Volkswagen, 920 morti in Venezuela, accordo Libano - Israele
E' il 27 Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Volkswagen lancia un drastico piano di risanamento e rilancio per salvare l’azienda dal declino e dalla minaccia cinese: previsti blocchi degli stabilimenti e 100 mila tagli al personale • In Venezuela i morti ufficiali sono saliti a 920 (3 gli italo-venezuelani) ma i dispersi sono oltre 51 mila e si dispera di salvare le tantissime persone intrappolate sotto le macerie. Intanto scattano gli aiuti internazionali (ma non da Cina e Russia) e si calcolano i danni economici in un Paese già allo stremo
• A Washington Israele e il Libano hanno firmato un accordo, sottoscritto anche dagli Stati Uniti, per cessare le ostilità. È un primo fragile passo, ma Hezbollah ha già detto che non ci sta • Trump ha annunciato che applicherà dazi al 100 per cento in ritorsione contro i Paesi (in particolare europei) che intendono applicare la web tax sui prodotti e servizi tecnologici Usa • Dopo i bombardamenti ucraini che hanno colpito gli impianti di rifornimento, la Crimea ha proclamato lo stato d’emergenza • La maggioranza del parlamento spagnolo ha approvato una mozione che invita il premier Sánchez a dimettersi o a sottoporsi a un voto di fiducia • Il caldo torrido è destinato ad aumentare: previsti anche 40 gradi nel week-end. In Francia è morto un altro bambino, soffocato in auto • Strage familiare a Roma: padre, madre e una figlia di 5 anni di origini bengalesi sono stati uccisi a coltellate dopo un violento litigio. Ferito anche un altro figlio di 20 anni. Incerto, per ora, il movente • L’ex amministratore delle Ferrovie Mauro Moretti si è costituito e ora è detenuto nel carcere di Orvieto • Per la successione a Stefano Donnarumma in Fs è dato per favorito Gianpiero Strisciuglio, ad di Trenitalia, ma sul suo capo pende un’inchiesta per la morte di 5 operai a Brandizzo. Intanto Trenitalia ha reso noto che i suoi siti sono stati hackerati, ma senza danni per gli utenti • Amadeus lascia in anticipo il canale Nove dopo i deludenti risultati. Difficilmente potrà tornare in Rai o sbarcare a Mediaset • L’ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta, a Napoli per la sua crociera promozionale, ha rivelato che gli piacerebbe comprare un club italiano di calcio. Ma solo dopo aver finito di fare il diplomatico • Tre università italiane stanno mettendo a punto un trattore che non si rovescia: ogni anno un centinaio di agricoltori perdono proprio su veicoli rovesciati • Un Comune in provincia di Caserta si è impegnate a cancellare le bollette non pagate della Tari ai residenti che in cambio svolgeranno lavori sociali • Per ragioni turistiche ed elettorali il governo del Marocco ha deciso di tornare al vecchio fuso orario, adeguandolo a quello europeo • A San Pietroburgo è stato arrestato Ilia Traber, 75 anni, potente boss della mafia russa che era sempre riuscito a cavarsela per gli stretti legami con Putin. Ora lo zar avrebbe deciso di liberarsene • Il presidente argentino Milei ha disposto di privatizzare e sfruttare economicamente il fiume Paraná • In Florida è stato giustiziato un detenuto di 74 anni, il più anziano a finire sul patibolo in quello Stato. Un altro ultrasettantenne sta per seguirlo: l’esecuzione è prevista per il 14 luglio • È iniziata in un’aula semideserta la discussione sulla nuova legge elettorale, il Melonellum. Il deputato Magi di +Europa si è fatto espellere • Secondo un sondaggio Supermedia la Lega verrebbe superata anche da Avs, l’alleanza verdi e sinistra • Per la morte a Napoli di una turista colpita da una statuetta lanciata da un ragazzo di 13 anni, sono stati rinviati a giudizio i genitori del minorenne • Va ai domiciliari il guidatore dell’auto coinvolta nell’inseguimento costato la vita a Milano al vigile motociclista Francesco Imprezzabile • Effettuati i sorteggi a Wimbledon: Sinner esordirà contro Miomir Kecmanovic • Nico Paz resterà al Como con un contratto del valore di 60 milioni di euro. Al Milan arriva invece Gonçalo Ramos • Geolier è l’unico artista musicale italiano ricordato in uno degli Easter Egg di Google • È scomparso l’avvocato d’affari tornese Angelo Benassia. Aveva 85 anni
Titoli Corriere della sera: Libano-Israele, c’è l’accordo la Repubblica: Accordo / tra israele / e LIbano La Stampa: Israele e Libano, prove di pace Il Sole 24 Ore: Volkswagen prepara un piano shock: / quattro impianti chiusi e 100mila tagli Il Messaggero: Accordo firmato / tra Israele e Libano / Hezbollah non ci sta Il Giornale: La pista San Marino / Covid, le carte inedite / Conte tace e ci attacca Avvenire: Vittime incalcolabili Qn: Il caldo estremo non dà tregua / L’Italia nella morsa dei 40 gradi Il Fatto: Le grandi riforme: / negarci le preferenze Libero: Il fuggitivo La Verità: L’Europa finisce sotto un’auto Il Mattino: Israele-Libano, accordo di pace il manifesto: Piglio tutto il Quotidiano del Sud: Moretti entra in carcere / «Precedente pericoloso» Domani: Libano e Israele, un fragile accordo / Trump inveisce contro Ue e Iran
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