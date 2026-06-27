Trapani: la cura del verde e l'ordinaria amministrazione ripartono dalle potature

27/06/2026 11:15:00

Dopo mesi in cui il patrimonio arboreo cittadino è stato al centro del dibattito pubblico, tra nuovi alberi messi a dimora, atti vandalici e richieste di maggiore manutenzione, il Comune di Trapani dà il via a un piano straordinario che interesserà alcune delle principali vie della città.

L'amministrazione comunale ha avviato il servizio di potatura straordinaria e di mantenimento del verde pubblico, con una prima fase di interventi che coinvolgerà alberature e siepi in numerosi quartieri. L'obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza della circolazione, ripristinare la piena funzionalità dell'illuminazione pubblica e restituire decoro agli spazi urbani.

L'elenco delle aree interessate comprende corso Pier Santi Mattarella, dove saranno sistemate le palme washingtonie e contenuti i platani divenuti particolarmente alti, viale Regina Margherita, con la potatura delle chiome che coprono i lampioni, e piazza Garibaldi, dove si interverrà sugli oleandri.

I lavori proseguiranno in via Ammiraglio Staiti, sotto il Bastione dell'Impossibile, e interesseranno numerosi esemplari di ficus presenti in città: quelli già oggetto di potature lo scorso autunno saranno sottoposti a interventi di rifinitura, mentre altre alberature saranno sistemate in via Carlo Agostino Pepoli, via Guido Guidi, nelle aree di alcuni istituti scolastici, in via Garibaldi, a Villa Margherita, Villa Pepoli e lungo diverse traverse di via Fardella.

Nel programma rientrano anche la sistemazione dei carrubi di piazza Martiri d'Ungheria, delle tamerici di piazza Vittorio Emanuele, degli ibiscus e dei ficus di piazza Ciaccio Montalto e San Francesco di Paola, oltre alla pulizia delle grevillee di via Virgilio e al controllo delle eritrine, la cui potatura è prevista alla fine dell'estate.

"Con questa direttiva abbiamo dato il via al servizio di potatura straordinaria e di mantenimento su larga parte del territorio comunale – afferma il sindaco Giacomo Tranchida – L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza di cittadini, automobilisti e pedoni eliminando rami bassi e chiome che ostruiscono l'illuminazione pubblica e restituire decoro urbano. Continueremo a monitorare la città e invitiamo i cittadini a segnalare eventuali criticità per intervenire tempestivamente".

L'intervento si inserisce nel percorso avviato dall'amministrazione con il progetto "Trapani Green", finanziato dal Ministero dell'Ambiente con circa 475 mila euro, che prevede la realizzazione di nuovi spazi verdi e la messa a dimora di circa 3.000 alberi e arbusti in oltre quaranta aree della città. Un progetto nato con l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, incrementare le superfici ombreggiate e migliorare la qualità ambientale urbana.

Nelle scorse settimane, però, proprio alcune delle nuove piantumazioni erano finite al centro delle cronache dopo gli atti vandalici che avevano danneggiato diversi alberelli lungo il viale dei Grandi Eventi.

Un episodio che aveva riacceso il dibattito non solo sulla necessità di aumentare il patrimonio arboreo cittadino, ma anche sull'importanza della manutenzione ordinaria e della tutela del verde pubblico.

Le potature annunciate dal Comune rappresentano dunque il primo tassello di una stagione di interventi destinata ad accompagnare la crescita delle nuove alberature e a rendere più sicure le strade cittadine, in un periodo dell'anno in cui il caldo, la vegetazione rigogliosa e l'aumento della frequentazione degli spazi pubblici rendono ancora più evidente la necessità di una gestione costante del verde urbano.



