Erice, riapre il "Lido Smile" per le persone con disabilità 

27/06/2026 10:30:00

Per molti l'estate comincia con un tuffo. Per altri, invece, il mare resta ancora un traguardo da conquistare.

A Erice, anche quest'anno, si prova ad abbattere quella barriera: dal prossimo 1° luglio riaprirà il lido attrezzato dedicato alle persone con disabilità, un servizio che negli anni è diventato un punto di riferimento per numerose famiglie del territorio.

La struttura, situata sul lungomare Dante Alighieri, sarà operativa ogni giorno dalle 9 alle 19 fino al 15 settembre.

Per la stagione balneare 2026 la gestione è stata affidata, attraverso una procedura di evidenza pubblica, all'associazione "Los Calientes", presieduta da Gaspare Barraco, che si occuperà dell'accoglienza degli utenti e dell'organizzazione delle attività ricreative e inclusive. L'affidamento arriva al termine dell'avviso di co-progettazione promosso dal Comune di Erice, rivolto agli enti del Terzo settore per garantire continuità a un servizio ormai consolidato.

La spiaggia accessibile rappresenta una realtà stabile del litorale ericino. Il progetto, nato alcuni anni fa come "Lido Smile", è cresciuto stagione dopo stagione con l'obiettivo di assicurare alle persone con disabilità, anche motoria, la possibilità di vivere il mare in condizioni di sicurezza, autonomia e piena accessibilità.

Negli anni il lido ha ospitato anche laboratori ricreativi, attività sportive e momenti di socializzazione, diventando uno spazio di inclusione più che un semplice stabilimento balneare.

Per consentire le iscrizioni e fornire informazioni agli utenti, la reception sarà aperta sabato 27 e lunedì 29 giugno, dalle 10 alle 12. In alternativa sarà possibile contattare il numero 328 7441689 nelle ore mattutine.

"La riapertura del lido conferma un servizio che negli anni ha trovato continuità e stabilità, diventando parte integrante dell'offerta pubblica del nostro territorio", sottolinea la sindaca Daniela Toscano. "L'accesso al mare per le persone con disabilità non è per noi un impegno occasionale, ma un servizio concreto e costante".

Sulla stessa linea l'assessora ai Servizi sociali, Carmela Daidone, che evidenzia come la gestione affidata a Los Calientes garantirà una presenza quotidiana e un calendario di iniziative per tutta l'estate.

L'assessora ricorda inoltre che tutti gli stabilimenti del litorale ericino sono accessibili e che il lido dedicato "non rappresenta un luogo separato, ma uno spazio aperto dove le persone possono scegliere liberamente di incontrarsi, condividere esperienze e vivere il mare in serenità".

In un'estate che si apre tra turismo, caldo e spiagge affollate, la riapertura del lido accessibile conferma una scelta amministrativa che negli anni ha trovato continuità.

Un servizio sociale che va oltre la stagione balneare e che misura il grado di inclusione di un territorio anche dalla possibilità, per tutti, di raggiungere la riva senza ostacoli.



