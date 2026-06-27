Erice, acquistato minibus elettrico per la mobilità nel centro storico

27/06/2026 11:00:00

Erice continua a investire sulla mobilità sostenibile del suo centro storico.

Il Comune ha ottenuto un finanziamento di poco più di 46 mila euro che è già stato utilizzato per acquistare una navetta elettrica da sei posti, destinata a rafforzare il servizio di trasporto pubblico all'interno del borgo medievale. L'obiettivo è quello di ridurre il traffico delle auto private e rendere più semplice e ordinato l'accesso a una delle mete turistiche più visitate della Sicilia occidentale.

Il contributo, pari a 46.052,67 euro, proviene dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per sostenere i Comuni montani attraverso interventi destinati a servizi essenziali, infrastrutture e sviluppo sostenibile. Le risorse sono state assegnate dalla Regione Siciliana nell'ambito del riparto previsto dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

L'amministrazione comunale ha deciso di destinare il finanziamento all'acquisto di un minibus elettrico da sei posti che sarà impiegato per potenziare il trasporto pubblico locale nel centro storico.

Il nuovo mezzo consentirà di agevolare gli spostamenti all'interno delle mura ericine, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, contribuendo allo stesso tempo a contenere il traffico veicolare e le emissioni.

La gestione della mobilità rappresenta da anni uno dei nodi principali per Erice.

Il borgo medievale, inserito tra i più visitati della Sicilia e tra i "Borghi più belli d'Italia", durante la stagione estiva registra un notevole aumento delle presenze, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulla disponibilità di parcheggi. Per questo il Comune ha progressivamente puntato sul rafforzamento del trasporto pubblico, sull'utilizzo della funivia che collega Trapani alla vetta e su interventi orientati alla mobilità dolce e alla riduzione dell'impatto delle automobili nel centro storico.

"La nuova navetta elettrica da sei posti – afferma la sindaca Daniela Toscano – ci permette di affrontare in modo più ordinato e funzionale una criticità storica del centro, quella della gestione dei flussi e della mobilità. È una scelta che mette insieme pragmatismo e visione: meno traffico privato, più accessibilità, più qualità della vita e più servizi per i turisti. Il nostro obiettivo resta quello di rendere Erice un centro storico sempre più vivibile per chi ci abita e sempre più accogliente per chi lo visita".

L'acquisto del nuovo mezzo si inserisce in una strategia più ampia che negli ultimi anni ha visto il Comune partecipare a diversi bandi regionali e nazionali per intercettare risorse destinate alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale.

La nuova navetta rappresenta così un ulteriore tassello di un modello di mobilità che punta a conciliare tutela del centro storico, sostenibilità ambientale e qualità dell'accoglienza in una città che fa del turismo uno dei principali motori della propria economia.



