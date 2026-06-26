Trapani, giochi in inglese alla Don Bosco con “Hello Summer!”

26/06/2026 16:59:00

Una scuola non è solo il posto dove si entra al mattino con lo zaino. Può diventare anche uno spazio di quartiere, aperto alle famiglie, ai giochi e alla socialità.

È questo il senso di “Hello Summer!”, l’evento gratuito in programma venerdì 3 luglio, dalle 16 alle 18, nei locali della Scuola dell’Infanzia “Don Bosco”, in via Mazzini 1, a Trapani.

L’iniziativa è organizzata da Scuola Virgilio insieme al Comune di Trapani ed è pensata per bambini e famiglie: un pomeriggio all’aperto per accogliere l’estate tra attività ludiche, socializzazione e giochi in inglese.

Giochi e inglese

Il programma prevede truccabimbi, bolle di sapone giganti, tornei di pallavolo e badminton, tiro alla fune, caccia al tesoro, gioco del fazzoletto e ruba bandiera.

Tutte le attività saranno animate con l’obiettivo di far divertire i bambini e avvicinarli alla lingua inglese in modo naturale, attraverso il gioco.

L’evento è gratuito. La prenotazione è gradita per consentire una migliore organizzazione delle attività.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 398 3284 oppure utilizzare il QR code presente nella locandina ufficiale.

La scuola aperta alla città

“Le nostre scuole sono molto più di semplici aule destinate alle lezioni: sono il cuore pulsante della nostra comunità”, dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Giulia Passalacqua.

Per l’amministrazione, l’evento segna anche l’apertura alla cittadinanza di uno spazio scolastico riqualificato.

Il giardino e i locali della Scuola dell’Infanzia Don Bosco, spiega Passalacqua, superano così i confini delle attività scolastiche mattutine e diventano “un vero e proprio hub sociale e di aggregazione per le famiglie trapanesi, aperto al quartiere e alla città”.

La collaborazione con la scuola

La realizzazione dell’appuntamento è stata possibile grazie alla collaborazione della dirigente scolastica Ornella Cottone e dell’Istituto Comprensivo “Bassi-Catalano”, che hanno sostenuto l’iniziativa per aprire la scuola alla comunità anche oltre l’orario delle lezioni.

“Hello Summer!” vuole essere quindi una festa per i più piccoli, ma anche un modo concreto per valorizzare un bene comune.

L’appuntamento è venerdì 3 luglio, dalle 16 alle 18, alla Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” di Trapani.



