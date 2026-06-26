"In vino Veritas", Valerio Valenti: "mi candido sindaco di Trapani"

26/06/2026 17:15:00

Ospite della nuova puntata di "In vino veritas", Valerio Valenti.

Dall'enoteca "Ostinati" di Leo Accardo e Sonia La Barbera, una nuova puntata della "Summer edition" con Valentina Colli e Danilo Orlando, con la partecipazione del pubblico.

Valerio Valenti è un ospite d'eccezione, intanto per la sua lunga ed eccellente carriera come prefetto in diverse città d'Italia e, oggi, come Consigliere di Stato. Non ultimo per l'anticipazione della notizia del giorno: la candidatura a sindaco di Trapani.

Un annuncio ufficiale che in città serpeggia da mesi.

E la domanda a Valenti non poteva che essere diretta, ed articolata è stata la risposta.

Il legame fortissimo con Trapani, il periodo della formazione e la passione per il basket; le radici profonde che legano Valenti alla sua famiglia e l'orgoglio di "essersi fatto da sè", portano l'ex prefetto a volersi impegnare, oggi, per la sua città. Con un senso di restituzione delle proprie e diversificate esperienze, dell'esperienza amministrativa maturata. Ma soprattutto la consapevolezza che, alla domanda "ma chi te lo fa fare?", nella risposta non ci sono padrini eccellenti, rivalse o l'esigenza di fare diventare la politica un mestiere.

Valenti una professione ce l'ha ed è convinto possa essergli servito come palestra.

Non c'è ancora l'idea di un perimetro di alleanze, ma sa che vuole porsi come polo attrattivo e non come colui che va richiedendo appoggi. E sa pure che il marchio doc del suo progetto elettorale dovrà essere il civismo: genuino, ricco di idee, che faccia scaturire il confronto con la città in modo naturale.

Valenti guarda ad un aspetto programmatico che è fuori dalle carte, con una visione forse romantica e che potrebbe rischiare di scivolare nella retorica: la bellezza. La bellezza di un territorio che e' fortuita, dono della natura, ma che può e deve essere messa a sistema. Non tanto e non solo nel valorizzarla e potenziarla, ma soprattutto nel riconoscerla.

Valenti è un trapanese DOC, nato e cresciuto a Trapani in corso Vittorio Emanuele, da una famiglia normale, madre casalinga e padre impiegato alle Poste.

È stato Commissario a Bolzano, a Reggio Calabria quando fu commissariata per infiltrazioni mafiose, è stato Prefetto a Brescia, Brindisi , Trieste e Firenze.

Valerio Valenti, astemio anche lui per come si dichiara, tra un aneddoto e un sorso di grillo,

racconta del suo essere stato, nell' esperienza prefettizia, punto di raccordo tra le istanze politiche, sociali, economiche, culturali. E questo è quello che ritiene il valore aggiunto della sua candidatura.

Ai partiti preferisce la società civile. Agli endorsement dei grandi imprenditori, preferisce quello di una professoressa. Sul fatto che la sua candidatura fu lanciata, un anno fa, da Valerio Antonini, glissa con eleganza: agli endorsement altisonanti preferisce quello di una professoressa venuta apposta per conoscerlo.

Ultimamente sta leggendo l'enciclica di Papa Leone e, a parlarci, sembra più un alieno che un politico. Che, a fine riprese, inforca la moto e torna nella casa di Cornino.

Ma la strada verso le elezioni è lunga e sentiremo ancora parlare di lui. Intanto, come si diceva dalle parti degli imperatori romani, "il dado è tratto".



