Tennis: Stefano Valvo e Martina Vella vincono il Torneo organizzato dai Canottieri Marsala

26/06/2026 16:30:00

Si è concluso domenica scorsa, sul campo di tennis della Società Canottieri Marsala, il Torneo di Quarta Categoria, un appuntamento inserito all’interno del Circuito Regionale Sicilia 2026, che ha richiamato tanti giovani tennisti della categoria. Dopo due belle finali, combattute fino alla fine, sono stati decretati i vincitori: in particolare, la finale maschile è stata vinta da Stefano Valvo, che ha battuto Gaspare La Grassa con il punteggio netto di 61 63; mentre la finale femminile è stata vinta dalla giovanissima Martina Vella, che, dopo tre set, ha superato Elisa Iello con il punteggio di 67 64 20 e il ritiro. Fin dalle prime battute, il neo-campione Stefano Valvo ha imposto un ritmo di buon livello, chiudendo l’incontro in due set. Per La Grassa è stato un torneo comunque affrontato con buone condizioni fisiche e qualità tecniche. Per quanto riguarda il Singolare Femminile, Martina Vella ha avuto la meglio su Elisa Iello, al termine di tre match impegnativi sotto il profilo fisico. Elisa, nonostante la sua giovanissima età, ha comunque dimostrato un buon livello di grinta e preparazione.

Al termine della manifestazione, si è svolta la cerimonia di premiazione, che è stata ricca di belle emozioni. A fare gli onori di casa il presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini, che ha premiato i vincitori insieme al direttore sportivo Marcello Mauro, con la supervisione del giudice arbitro Massimiliano Ditta. Il torneo, diretto da Nicola Barraco, è stato un grande momento di sport e di condivisione, che ha confermato il ruolo centrale della Canottieri Marsala nella promozione dello sport e del territorio, grazie anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento e grazie a tutto lo staff che si è occupato dell’aspetto logistico e della macchina organizzativa.



