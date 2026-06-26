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Cultura

» Spettacoli
26/06/2026 17:39:00

Ad Erice le riprese per il nuovo film “Offerta Speciale”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2026/ad-erice-le-riprese-per-il-nuovo-film-offerta-speciale-450.jpg

Erice torna a fare da set cinematografico per il nuovo progetto firmato da Paola Stabile, che insieme alla Compagnia dei Mirtilli sta realizzando il secondo film dopo il successo di “Nata dalla spuma del mare”, già premiato a livello regionale, nazionale e internazionale fino al riconoscimento in Giappone come miglior film drammatico.

 

“Offerta Speciale”: una storia di emozioni, ironia e seconde possibilità

Il nuovo lavoro, dal titolo “Offerta Speciale”, nasce da un soggetto e una sceneggiatura di Paola Stabile e vede la partecipazione della Compagnia dei Mirtilli di Erice insieme ad alcuni ospiti speciali.

Il film racconta, tra momenti comici ed emozionali, una storia di famiglie, segreti e seconde possibilità, mettendo al centro il valore delle occasioni della vita e la capacità di riconoscerle prima che svaniscano.

Un racconto sulla vita e sulle scelte che cambiano il destino

Al centro della narrazione c’è l’idea che le opportunità più importanti non abbiano un prezzo e non restino a disposizione per sempre. Il film invita a riflettere sul coraggio necessario per coglierle quando si presentano.

Attraverso una chiave narrativa leggera e ironica, l’opera affronta temi universali come il tempo, le relazioni umane e la possibilità di ricominciare.

 

Erice come cornice suggestiva del racconto cinematografico

La produzione si sviluppa nella suggestiva cornice di Erice, scelta come ambientazione naturale della storia, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio e il linguaggio cinematografico.

“Offerta Speciale” si presenta come una commedia emozionale che unisce intrattenimento e riflessione, con un finale dedicato ai temi dell’amore, della consapevolezza e della rinascita personale.

 

 

 

 

 



Spettacoli | 2026-06-24 18:39:00
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