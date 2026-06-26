All'Area Marina Protetta delle Egadi il controllato è anche controllore...

Marsala, parte la nuova consiliatura: Maniscalco guida l'Aula, Cavasino mette tutti d'accordo

Si è insediato ieri il Consiglio comunale di Marsala, che ha visto il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Enzo Sturiano, e il neo eletto Giovanni Maniscalco, eletto con oltre 800 voti nella lista Si Muove la...