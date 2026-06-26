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26/06/2026 12:30:00

Cala il sipario a Trapani sulle EBT Finals di Beach Handball

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/cala-il-sipario-a-trapani-sulle-ebt-finals-di-beach-handball-450.jpg

Si chiudono nel segno della Spagna le EBT Finals 2026. Dopo quattro giorni di grande beach handball, Trapani saluta la sedicesima edizione della manifestazione continentale organizzata dall'Handball Erice, che ha richiamato in città 32 squadre provenienti da quindici nazioni, trasformando la spiaggia di piazza Vittorio Emanuele in una grande arena a cielo aperto. A conquistare entrambi i titoli europei è stata la Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga, protagonista di una storica doppietta. Nel torneo femminile, la formazione andalusa ha superato in finale le ungheresi del Red Velvet BHC Budapest con il punteggio di 2-1, aggiudicandosi il primo set 22-20 e chiudendo il secondo sul 16-14. Grande equilibrio nella finale maschile, che ha regalato spettacolo fino all'ultimo tiro. Málaga si è aggiudicata il primo periodo per 24-20, ma gli svedesi del Göteborg Beach Handball Club hanno risposto imponendosi nel secondo set per 29-26. Decisivi gli shoot-out, dove la squadra spagnola si è imposta per 9-8, completando una straordinaria doppietta continentale.
L'edizione 2026 delle EBT Finals ha rappresentato un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno. I tre campi allestiti tra la spiaggia di Piazza Vittorio e il lido AC Beach hanno ospitato oltre cento incontri, accogliendo centinaia di atleti, tecnici e dirigenti, oltre a migliaia di appassionati e turisti che hanno animato il centro cittadino per quattro giorni. La manifestazione ha confermato Trapani come una delle capitali europee del beach handball e l'Handball Erice come punto di riferimento nell'organizzazione di grandi eventi internazionali. Un successo costruito grazie al lavoro di dirigenti, staff, volontari e collaboratori che, dietro le quinte, hanno reso possibile una manifestazione apprezzata da club, federazioni e dalla European Handball Federation. Le EBT Finals si concludono così con un bilancio estremamente positivo, lasciando in eredità non soltanto i risultati sportivi, ma anche l'immagine di una città e di un territorio capaci di accogliere, organizzare e promuovere lo sport internazionale ai massimi livelli.

"Le EBT Finals 2026 hanno superato ogni nostra aspettativa dichiara Michele Ingardia, Presidente dell'Handball Erice. Già lo scorso anno avevamo vissuto un'esperienza straordinaria, ma questa seconda edizione trapanese ha confermato ulteriormente la capacità organizzativa della nostra società e della città. La Federazione Europea ci ha manifestato grande apprezzamento per il lavoro svolto, sia sotto il profilo organizzativo sia in quello gestionale, e questo rappresenta per noi motivo di orgoglio. Sappiamo che c'è sempre margine per migliorare e analizzeremo ogni aspetto per crescere ancora, ma il riscontro ricevuto da club, delegazioni, atleti e pubblico è stato davvero meraviglioso. Il mio pensiero più sentito va a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, instancabilmente, affrontando giornate intere sotto un sole cocente. A loro, ai volontari, allo staff e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento, va il mio più sincero ringraziamento".

  • Classifica Finale Maschile:
    1 ESP Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga
    2 SWE Göteborg Beach Handball Club
    3 CRO BHC Zagreb
    4 IRL Niterói Rugby FC
    5 ESP BMP Algeciras
    6 ITA Blue Team
    7 POR Associacao Desportiva OSN
    8 HUN Alba Fehérvár
    9 HUN SC Squadra Buda
    10 FRA Requins Affamés
    11 POR GRD Leça - Spar
    12 NED Rotterdam Handbal
    13 DEN Aarhus Beach
    14 GER 12 Monkeys Köln BHC
    15 CRO BHC Harena
    16 LAT C4H10 Melluzhi Jurmala
  • Classifica Finale Femminile: 
    1 ESP Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga
    2 HUN Red Velvet BHC Budapest
    3 HUN OVB Beach Girls BHC
    4 POR GRD Leça - Love Tiles
    5 GER Caipiranhas Bartenbach
    6 NED Hiekka Hauskaa
    7 ESP CATS Playas de Fuengirola
    8 IRL Niterói Rugby FC
    9 CRO BHC Dubrava
    10 HUN CYEB Budakalász BHT
    11 SWE Göteborg Beach Handball Club
    12 ITA Blue Team
    13 DEN Copenhagen Beach
    14 GBR London GD
    15 POL AZS AWF Warszawa
    16 SUI Wasserschloss Beachqueens
  • Premi Indivisuali: 

All-star Team: women's competition
MVP: Renáta Csiki (OVB Beach Girls BHC)
Goalkeeper: Dalma Mátéfi (Red Velvet BHC Budapest)
Defender: Catarina Oliveira (GRD Leça - Love Tiles)
Top scorer: Cayetana Martin Lopez (Fundación Fomento y Deporte CBMP Ciudad de Málaga)
Fair play: AZS AWF Warszawa (POL)

All-star Team: men's competition
MVP: Domagoj Kulis (BHC Zagreb)
Goalkeeper: Max Dahlén (Göteborg Beach Handball Club)
Defender: Thiago de Oliveira (Fundación Fomento Deporte CBMP Ciudad de Málaga)
Top scorer: Victor Paldanius (Göteborg Beach Handball Club)
Fair play: BHC Harena (CRO)









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