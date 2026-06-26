Estate e sicurezza nel Trapanese, controlli rafforzati su movida, locali e mare

26/06/2026 17:22:00

Controlli rafforzati nei comuni costieri della provincia di Trapani per la stagione estiva. Il prefetto Daniela Lupo ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per fare il punto sui servizi predisposti in vista dell’aumento delle presenze turistiche.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci dei comuni rivieraschi, tra cui Castellammare del Golfo, Alcamo, San Vito Lo Capo, Custonaci, Erice, Valderice, Paceco, Misiliscemi, Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Favignana e Pantelleria. Presenti anche il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, le Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo, il Reparto operativo aeronavale di Palermo e Arpa.

Al centro dell’incontro la sicurezza nei luoghi della movida, nei locali da ballo, negli esercizi pubblici e nelle aree a maggiore afflusso turistico. I sindaci hanno assicurato controlli preventivi e attività di vigilanza, anche alla luce delle nuove competenze attribuite loro dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I Comuni hanno inoltre adottato ordinanze per regolamentare e uniformare gli orari di chiusura di locali e discoteche sul territorio provinciale, con l’obiettivo di prevenire il pendolarismo della movida tra comuni limitrofi e bilanciare le esigenze di residenti, turisti e gestori.

Arpa ha confermato la disponibilità a supportare i Comuni nei provvedimenti in materia di emissioni sonore, con particolare attenzione alla verifica dei titoli autorizzatori.

In vista del mese di luglio, i sindaci dei comuni rivieraschi hanno annunciato un incremento delle unità di Polizia locale e il prolungamento degli orari di servizio nei fine settimana.

Sul fronte della prevenzione delle condotte di guida a rischio, sono stati incrementati i controlli interforze nei luoghi della movida e lungo le principali arterie stradali, con la partecipazione anche dell’Asp.

Nel primo fine settimana d’estate, tra il 19 e il 21 giugno, la Questura ha impiegato 65 pattuglie, identificato 883 persone, controllato 255 veicoli ed elevato 13 sanzioni al Codice della strada.

L’Arma dei Carabinieri ha impiegato 184 pattuglie, identificato 818 persone, controllato 459 mezzi, elevato 43 sanzioni, arrestato 3 persone e denunciato altre 5 all’autorità giudiziaria. La Guardia di Finanza ha impiegato 16 pattuglie ed effettuato 66 controlli su persone, strumenti e beni viaggianti.

Controlli anche in mare e lungo le coste. La Capitaneria di Porto di Trapani, con 7 mezzi navali, ha effettuato 181 controlli in mare e redatto 4 verbali amministrativi per violazioni del Codice della navigazione, del diporto nautico e delle ordinanze balneari.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha invece impiegato 3 pattuglie per controlli a terra nelle strutture balneari di Mazara, Campobello e Castelvetrano, e 2 mezzi navali per i controlli in mare. Sono state elevate 2 sanzioni amministrative: una per irregolarità nel servizio di salvataggio e una per uso irregolare di aquascooter.

La Prefettura conferma il massimo impegno per una prevenzione coordinata, con controlli mirati e servizi straordinari nei luoghi di maggiore afflusso, contando anche sulla collaborazione dei cittadini.



