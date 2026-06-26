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Cronaca

» Giudiziaria
26/06/2026 11:13:00

Maxi truffa alle assicurazioni, conclusi gli interrogatori davanti al Gip: decisione attesa nelle prossime ore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2026/1782465414-0-maxi-truffa-alle-assicurazioni-conclusi-gli-interrogatori-davanti-al-gip-decisione-attesa-nelle-prossime-ore.jpg

Si sono conclusi soltanto intorno alla mezzanotte di ieri gli interrogatori preventivi di garanzia nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Trapani sulla presunta organizzazione dedita alle frodi assicurative.

Davanti al Gip Corleo sono comparsi i principali indagati destinatari delle richieste di misure cautelari avanzate dalla Procura. Le udienze, iniziate nelle prime ore della giornata, si sono protratte fino a tarda sera, a conferma della complessità dell'indagine che coinvolge 29 persone.

 

Al termine degli interrogatori il giudice si è riservato la decisione sulle richieste formulate dalla Procura. Nelle prossime ore il Gip dovrà stabilire se accogliere, modificare o rigettare le misure cautelari richieste nei confronti degli indagati.

 

L'inchiesta ipotizza l'esistenza di una presunta organizzazione specializzata nella simulazione di incidenti stradali per ottenere risarcimenti assicurativi. Al centro dell'indagine c'è l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, per il quale la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.

 

Nei giorni scorsi Tp24 ha ricostruito i contenuti dell'ordinanza, i ruoli contestati agli indagati e i principali episodi finiti sotto la lente degli investigatori. Adesso l'attenzione è tutta rivolta alla decisione del Gip, che rappresenterà il primo importante passaggio giudiziario dell'inchiesta.

 









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