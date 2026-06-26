Crisi idrica, dalla Regione 5 milioni alle aziende agricole

Regionali, Schifani incontra i sindacati: "Pronte le direttive per il nuovo contratto e risorse per il welfare"

«Sulla riforma della dirigenza, il governo regionale ha condiviso il percorso con le parti sociali. Ho parlato con il presidente della commissione Affari istituzionali dell’Ars e mi ha assicurato che da domani si procederà con la...