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» Dalla Regione
26/06/2026 18:30:00

Bankitalia, Schifani: "I dati ci dicono che la strada è quella giusta, ora serve consolidare il passo"

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Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha commentato i contenuti del rapporto annuale sull’economia regionale di Bankitalia, presentato nella sede palermitana dell’istituto alla presenza della direttrice Milena Caldarella e del vice direttore generale Gian Luca Trequattrini.

 

“La Sicilia ha voltato pagina”

Secondo Schifani, la Sicilia starebbe attraversando una fase di crescita e rinnovato dinamismo economico, con segnali che rafforzano l’immagine dell’Isola come territorio più affidabile per imprese e investimenti.

Il presidente ha sottolineato come il percorso intrapreso indichi una direzione positiva, che ora va consolidata attraverso politiche capaci di trasformare la crescita in sviluppo diffuso.

 

Crescita economica e conti pubblici in miglioramento

Nel commento al report, Schifani ha evidenziato i dati relativi all’economia regionale, che indicano una crescita media dello 0,6% annuo, leggermente superiore alla media nazionale.

Ha inoltre richiamato il percorso di risanamento dei conti pubblici, con la chiusura del disavanzo regionale e un risultato di bilancio in attivo, che secondo le stime potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni.

 

 

 

Occupazione in aumento e politiche per i giovani

Sul fronte del lavoro, il presidente ha evidenziato una crescita dell’occupazione dello 0,9% nel 2025 e un incremento complessivo dell’11% nel periodo 2021-2025.

Schifani ha richiamato anche il tema dell’emigrazione giovanile, definendolo una criticità strutturale su cui intervenire attraverso misure di incentivazione occupazionale, strumenti innovativi come il “south working” e politiche di decontribuzione per le assunzioni.

 

La sfida: attrarre investimenti e trattenere talenti

“La mia sfida è attrarre investimenti e rendere la Sicilia il luogo più attrattivo del Mediterraneo per investire, innovare e produrre”, ha dichiarato Schifani, sottolineando la necessità di semplificare le procedure amministrative e ridurre i tempi per le autorizzazioni.

Il tema dell’emigrazione dei giovani laureati resta centrale: secondo il presidente, la Regione sta lavorando per contrastare il fenomeno attraverso nuove opportunità professionali e politiche di sviluppo mirate.

 

 









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