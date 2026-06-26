Arpa Sicilia inaugura la nuova control room

26/06/2026 17:12:00

Una sala di controllo tecnologicamente avanzata per monitorare in tempo reale lo stato dell'ambiente in Sicilia. È stata inaugurata nella sede Roosevelt di Palermo la nuova control room di Arpa Sicilia, un'infrastruttura che consentirà di raccogliere, analizzare e gestire in modo coordinato i dati ambientali provenienti da tutto il territorio regionale.

Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, e il direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino.

Un investimento da 7,5 milioni di euro

La nuova sala operativa è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di circa 7,5 milioni di euro, sostenuto dalla Regione Siciliana insieme ad altre istituzioni nazionali.

L'obiettivo è rafforzare la capacità di monitoraggio ambientale dell'Isola attraverso strumenti tecnologici di ultima generazione, in grado di elaborare rapidamente grandi quantità di dati e individuare eventuali criticità.

Savarino: "Un riferimento per ambiente e salute"

Secondo l'assessore Giusi Savarino, la nuova struttura rappresenta un passo importante nel percorso di potenziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

«L'inaugurazione della control room e del data center di Arpa rappresenta un nuovo, concreto risultato dell'importante piano di investimenti che il governo Schifani sta portando avanti. La Regione diventa così un punto di riferimento per il monitoraggio e la lettura dei dati ambientali, fondamentali non solo per la tutela dell'ecosistema ma anche della salute dei cittadini».

Anche i cittadini contribuiranno al monitoraggio

Uno degli aspetti evidenziati dall'assessore riguarda il coinvolgimento diretto della popolazione. Le segnalazioni dei cittadini potranno infatti integrare il sistema di raccolta delle informazioni, contribuendo a individuare con maggiore rapidità le situazioni di rischio.

La piattaforma utilizzerà anche strumenti di intelligenza artificiale per elaborare i dati provenienti da diverse fonti e supportare le attività di controllo. Parte delle informazioni raccolte sarà inoltre resa disponibile a enti pubblici, amministrazioni e istituti di ricerca.

7Tecnologia al servizio della prevenzione

Per Savarino, il centro Roosevelt rappresenta oggi una delle strutture più avanzate nel panorama nazionale.

«Grazie a una strumentazione particolarmente innovativa – ha concluso – Arpa Sicilia diventa un modello anche per altre regioni italiane. Un risultato reso possibile dal lavoro dei dipartimenti regionali coinvolti, della direzione dell'Agenzia e di tutto il personale».



