Mazara: per la "pace fiscale" i cittadini hanno tempo fino al 31 luglio

C'è tempo fino al 31 luglio 2026 per aderire alla Definizione agevolata dei tributi comunali del Comune di Mazara del Vallo. Dopo la proroga approvata dal Consiglio comunale, i contribuenti possono ancora presentare la domanda per regolarizzare i propri debiti con l'ente beneficiando dell'azzeramento di sanzioni e interessi maturati e della possibilità di rateizzare gli importi in base alle fasce Isee.
Nuova domanda anche per chi ha già aderito
L'Ufficio Tributi chiarisce che anche chi ha già presentato la richiesta può inviarne una nuova, qualora si accorga di non aver inserito tutti i carichi definibili.
La nuova istanza, purché trasmessa entro il 31 luglio, sostituirà automaticamente quella precedente. La possibilità è prevista per consentire ai contribuenti di correggere eventuali omissioni emerse dopo aver verificato la propria posizione debitoria.
Come presentare la richiesta
Per consultare il prospetto dei debiti o aderire alla definizione agevolata è necessario utilizzare la piattaforma digitale "Definizione Agevolata delle Entrate Comunali", accedendo tramite Spid, Carta d'Identità Elettronica (Cie) oppure attraverso l'area pubblica compilando i dati richiesti.
Segnalazioni e aggiornamento della banca dati
Nel caso in cui il contribuente riscontri incongruenze nella propria posizione, può utilizzare la funzione "Dialoga" presente nella piattaforma, allegando ricevute di pagamento o altra documentazione utile a dimostrare eventuali errori o anomalie.
Lo strumento, oltre a consentire l'adesione alla cosiddetta pace fiscale locale, servirà anche ad aggiornare la banca dati comunale qualora siano necessarie correzioni delle posizioni tributarie.