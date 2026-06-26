Segesta, al via Intrecci Narrativi Festival con tre autrici esordienti

26/06/2026 14:30:00

Letteratura e musica tornano al Tempio di Segesta con la quarta edizione di Intrecci Narrativi Festival.

La prima serata è in programma venerdì 17 luglio 2026, alle 20, ed è dedicata agli esordienti. Il titolo dell’appuntamento è “Dove cominciano le storie”.

Protagoniste saranno Caterina Battilocchio, Lorena Spampinato e Antonella Desirèe Giuffrè. A condurre l’incontro sarà Melania Petriello.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. I posti sono limitati. L’accesso al Tempio sarà consentito dalle 19.30.

Il festival al Tempio di Segesta

Intrecci Narrativi Festival è il progetto culturale promosso dall’Associazione per l’Arte, in collaborazione con Ottantunocento Roma.

La rassegna porta letteratura, musica e letture in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, trasformando il Tempio di Segesta in uno spazio di ascolto e confronto.

Il primo appuntamento della nuova edizione mette al centro “Il coraggio, l’amore e la forza delle donne”, con tre romanzi d’esordio e tre percorsi diversi nella narrativa contemporanea.

“Dove cominciano le storie”

La serata sarà costruita come un dialogo a più voci.

Con Melania Petriello, le tre autrici parleranno di scrittura, esordi, memoria familiare, identità, relazioni, fragilità e del modo in cui una storia prende forma.

Il titolo “Dove cominciano le storie” richiama proprio il punto di partenza della narrazione: una domanda, una ferita, un ricordo, un’urgenza che diventa libro.

Le letture dei brani saranno affidate a Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi.

Le protagoniste

Caterina Battilocchio, scrittrice e ghostwriter, è laureata in Discipline Etnoantropologiche. Dopo anni di lavoro sui testi e sulle storie degli altri, firma il suo esordio narrativo con “La guardiana”, pubblicato da Garzanti.

Lorena Spampinato, nata a Catania nel 1990, è scrittrice e talent scout per l’agenzia letteraria Grandi & Associati. Ha vissuto a Londra e a Roma, si è laureata in Scienze politiche e presenta “Cade la notte”, edito da Feltrinelli.

Antonella Desirèe Giuffrè, nata a La Spezia e residente sulla costa ionica della Sicilia, ha frequentato il Master in Tecniche della Narrazione alla Scuola Holden di Torino. Al festival presenta “La seminatrice di coraggio”, pubblicato da Tre60.

Un progetto tra libri, musica e patrimonio

Intrecci Narrativi Festival è realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, con il sostegno del Parco Archeologico di Segesta e in collaborazione con Ottantunocento Roma.

Il Parco Archeologico accoglie anche quest’anno la manifestazione nei propri spazi, confermando il legame tra patrimonio, letteratura e pubblico.

Per prenotare è possibile utilizzare il sito www.associazioneperlarte.it/prenota.



