Malore ai campionati di apnea a Mazara, grave Valerio Losito 

26/06/2026 20:04:00

È alta la preoccupazione per le condizioni di Valerio Losito, l'atleta pugliese coinvolto nel grave incidente verificatosi durante la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Maschile di Pesca in Apnea FIPSAS, in corso nelle acque tra Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino.

Secondo l' aggiornamento diffuso da Apnea Passion, il sub è stato recuperato in mare e trasportato a terra, dove ha ricevuto i primi soccorsi. Successivamente è stato trasferito in ospedale, dove i medici hanno provveduto a stabilizzarne le condizioni.

In un primo momento era stato condotto all'ospedale di Trapani. Dopo i primi interventi sanitari, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera di Palermo per ulteriori accertamenti diagnostici e cure specialistiche.

Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale e resta quindi riservata la prognosi dell'atleta.

L'incidente ha profondamente colpito l'ambiente della pesca in apnea.

Il Campionato Italiano Assoluto Maschile di Pesca in Apnea 2026 è organizzato dall'ASD Palermo Apnea sotto l'egida della FIPSAS e si svolge nelle acque della provincia di Trapani, con il campo di gara principale al largo della località Biscione, nel territorio di Petrosino.

L'intero mondo dell'apnea sportiva è in attesa di notizie sulle condizioni di Valerio Losito, al quale stanno arrivando numerosi messaggi di vicinanza e incoraggiamento.



