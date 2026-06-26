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Cronaca
26/06/2026 08:07:00

La salma di Sofia Barillà tumulata a Castelvetrano: martedì la messa del primo trigesimo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-06-2026/1782454522-0-la-salma-di-sofia-barilla-tumulata-a-castelvetrano-martedi-la-messa-del-primo-trigesimo.jpg

 La salma di Sofia Barillà, studentessa palermitana di 20 anni, morta in Portogallo dove stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha, riposa a Castelvetrano, dove la famiglia ha scelto di tumularla accanto al nonno materno. Una decisione che testimonia il forte legame della giovane con la città, che ora si prepara a ricordarla con una messa in suffragio nel primo trigesimo.

La Santa Messa sarà officiata martedì 30 giugno alle ore 17.30 nella Chiesa Maria SS. della Salute, dove amici, parenti e cittadini potranno ritrovarsi in un momento di preghiera e raccoglimento.

 

Un dolore condiviso dalla comunità

La scomparsa di Sofia ha suscitato profonda commozione non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità castelvetranese, dove era cresciuta, aveva ricevuto i sacramenti ed era legata da numerose amicizie.

Le parole del parroco

A invitare la comunità alla celebrazione è stato il parroco don Rino Randazzo, che ha affidato un messaggio di fede e speranza: «Insieme celebriamo questo nuovo Angelo al cospetto di Dio».

 

La scelta della famiglia

Per volontà dei genitori, Silvana e Francesco, il feretro della giovane è stato tumulato a Castelvetrano nella tomba della famiglia Venezia, accanto al nonno materno, facendo della città il luogo del suo eterno riposo.









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