Trapani, disagi per i residenti di Xitta: marciapiedi e utenze danneggiate

26/06/2026 15:00:00

Marciapiedi sconnessi, sprofondati, allacci idrici danneggiati e riparazioni effettuate in modo provvisorio. È questo il quadro che emerge in Via Coppola, nella zona di Xitta a Trapani, dove i lavori in corso per la posa di cavi elettrici stanno generando pesanti disagi ai residenti.

Secondo quanto segnalato dagli abitanti del quartiere, gli interventi procedono a fasi alterne, con cantieri aperti e richiusi più volte e lavorazioni che non seguirebbero un cronoprogramma regolare. Una situazione che, col passare dei giorni, ha aggravato le condizioni della strada e delle infrastrutture sottostanti.

Marciapiedi danneggiati e sottoservizi compromessi

Le criticità più evidenti riguardano i marciapiedi, in diversi punti rovinati o abbassati rispetto al livello originario. A questi si aggiungono problemi agli allacci idrici, che – sempre secondo le segnalazioni – sarebbero stati tagliati o danneggiati durante gli scavi.

Non meno problematiche le condizioni della rete fognaria, con alcuni tratti interessati da rotture poi riparate in modo provvisorio, senza però risolvere del tutto le criticità.

“Lavori a singhiozzo e disagi continui”

I residenti lamentano il fatto che i lavori vengono eseguiti “a singhiozzo”, con pause improvvise e riprese non coordinate che allungano i tempi e aumentano i disagi per chi vive nella zona.

Una situazione che, oltre a creare difficoltà nella viabilità quotidiana, alimenta preoccupazione per la sicurezza dei pedoni, soprattutto nelle ore serali.

La richiesta del quartiere

I cittadini chiedono ora un intervento di verifica e un maggiore controllo sull’esecuzione dei lavori, affinché vengano ripristinate in modo adeguato le condizioni della strada e garantita la corretta sistemazione dei sottoservizi danneggiati. Nel frattempo, Via Coppola resta un’area sotto osservazione, dove un intervento nato per il potenziamento delle infrastrutture rischia di trasformarsi in un problema strutturale per l’intero quartiere.



