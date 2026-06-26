Mazara, al Teatro Garibaldi il Festival del Calcio Trapanese

Mazara del Vallo ospita la quarta edizione del Festival del Calcio Trapanese.
L’appuntamento è per venerdì 26 giugno, alle 17.30, al Teatro Garibaldi, dove si terrà la cerimonia di consegna di coppe e targhe alle squadre della provincia di Trapani vincitrici dei campionati provinciali.
L’iniziativa è organizzata dalla delegazione provinciale di Trapani della Federazione Italiana Gioco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo.
Premi alle squadre vincitrici
La cerimonia sarà dedicata alle società che si sono distinte nella stagione sportiva 2025/2026.
Saranno premiate le squadre vincitrici dei campionati provinciali di calcio a 11 e calcio a 5, comprese le formazioni giovanili.
Il Festival vuole essere un momento di riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno da società, dirigenti, tecnici e atleti del territorio.
L’evento al Teatro Garibaldi
A moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Quarrato.
Sono previsti momenti di intrattenimento all’insegna dello sport e della promozione del calcio dilettantistico provinciale.
Per il Comune di Mazara del Vallo interverrà l’assessore allo Sport e vice sindaco Vito Billardello.
Per la delegazione provinciale Figc-Lnd saranno presenti Pietro Bruno Lombardo e una rappresentanza di funzionari Figc.
Il Festival del Calcio Trapanese approda così a Mazara del Vallo, portando al Teatro Garibaldi una giornata dedicata alle società che hanno chiuso la stagione con un titolo provinciale.