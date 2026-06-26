Calcio trapanese in festa: a Mazara il Gran Galà delle premiazioni provinciali

26/06/2026 07:00:00

Il Teatro Comunale "Garibaldi" di Mazara del Vallo si prepara ad accogliere l’eccellenza del calcio nostrano. Venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 17.30, la città ospiterà la quarta edizione della "Festa del Calcio della Provincia di Trapani", un appuntamento ormai divenuto cardine nel calendario sportivo locale. L'evento, promosso dalla Delegazione Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti (LND) non sarà soltanto una cerimonia di consegna di trofei, ma una vera e propria celebrazione dei valori che alimentano il movimento calcistico sul territorio. Saranno infatti protagoniste le squadre che hanno trionfato nei campionati provinciali della stagione 2025/26, spaziando dalle competizioni di calcio a 11 e a 5 fino alle categorie giovanili, cuore pulsante dell'intera manifestazione.

La scelta di dedicare un momento così solenne alla premiazione delle realtà giovanili testimonia la ferma volontà della Federazione di porre i giovani al centro della propria visione sportiva. In un’era in cui il calcio deve riscoprire la sua funzione educativa e sociale, la LND provinciale ribadisce con forza come la crescita dei vivai sia l’investimento più importante per il futuro di tutto il sistema. Celebrare i campioni di domani, insieme ai protagonisti dei campionati minori – spesso lontani dai riflettori del grande calcio ma fondamentali per la tenuta del tessuto sportivo provinciale – significa riconoscere il sacrificio e la passione che ogni giorno le società sportive infondono nel proprio lavoro. È in questo dialogo tra territori che nasce la linfa vitale del calcio dilettantistico, capace di unire intere comunità sotto un’unica bandiera di fair play.

Il pomeriggio sarà impreziosito dalla partecipazione delle massime autorità cittadine, il Sindaco di Mazara del Vallo Dott. Salvatore Quinci, ed il Vice Sindaco con delega allo sport Vito Billardello, porteranno il saluto istituzionale dell'amministrazione comunale, confermando l'importanza della collaborazione tra enti locali e Federazione. Accanto a loro, saranno presenti le più alte cariche delle istituzioni calcistiche e sportive provinciali, pronte a premiare con coppe e targhe i club che si sono distinti durante la stagione. A moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Quarrato, addetto stampa della Delegazione Provinciale di Trapani, che guiderà il pubblico attraverso una carrellata di successi, racconti e momenti dedicati all'intrattenimento. L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 26 giugno, presso il prestigioso Teatro Comunale "Garibaldi" di Via Carmine 15, una giornata imperdibile per chiunque creda nel valore del calcio come momento di aggregazione, merito e crescita collettiva.



