Undici prove speciali per il Rally Valle del Belice

26/06/2026 12:02:00

Undici prove speciali per poco più di 72 chilometri e mezzo. Il Rally Valle del Belice, in programma da sabato 18 a domenica 19 luglio, si prepara a vivere la terza edizione e l'Automobile Club Trapani, organizzatore della gara con la collaborazione dello Sporting Club Partanna, svela il percorso.

La gara delle auto moderne quest'anno sarà valida per il Campionato Siciliano, mentre la gara delle vetture storiche entra nella validità nazionale come Trofeo Rally di Zona e Trofeo Rally di Zona Auto Classiche.

I piloti dovranno affrontare in tutto undici prove speciali, le prime due a Gibellina Nuova sabato 18 e le rimanenti 9, domenica 19 luglio. Il Rally scatterà nella mattinata di sabato 18 con lo shakedown – i test ufficiali con le vetture in configurazione gara – che si terrà sul collaudato tracciato del "Cassaro", in un tratto di 2,7 chilometri.

Nel pomeriggio, invece, si farà sul serio con le prime 2 prove speciali, con gli equipaggi che affronteranno per due volte un tracciato di 4,33 chilometri ricavato lungo la Statale 188.

Domenica 19 luglio sarà la giornata decisiva con le restanti 9 prove speciali, suddivise in tre passaggi su tre diversi percorsi. Le prove speciali 3, 6 e 9 si terranno al "Cretto di Burri", a Gibellina Vecchia con la suggestiva e tecnica prova di 4,25 chilometri sulla Statale 119, lambendo il celebre monumento del centro abitato.

Le prove speciali 4, 7 e 10, invece, verranno disputate nel tratto denominato "Del Belice", il più lungo e cronometricamente cruciale del rally, ben 10,7 chilometri sulla Statale 188 nel segmento compreso tra Partanna e Montevago.

Le prove speciali 5, 8 e 11, invece, saranno al "Cassaro", sulla Provinciale 17, nel Comune di Partanna, per una lunghezza di 6,36 chilometri.

Il forte legame tra l’evento motoristico e l'identità della Valle è sottolineato da Giovanni Pellegrino, Presidente dell’Automobile Club Trapani: "Il nostro rally cresce anno dopo anno e questo è motivo di grande soddisfazione perché consente la crescita dell’intero movimento. Ma al tempo stesso rappresenta anche un’occasione unica per valorizzare i prodotti tipici locali come la Nocellara del Belice. Abbiamo istituito la Coppa Nocellara del Belice proprio perché crediamo fermamente nella promozione dei nostri prodotti, e quale prodotto può essere più rappresentativo del Belice se non la Nocellara del Belice?" La Nocellara del Belice DOP, regina indiscussa del territorio e protagonista di questo premio speciale, rappresenta un'eccellenza agroalimentare unica: è infatti l'unica cultivar in Europa a vantare la doppia certificazione DOP sia come oliva da mensa sia per l’olio extravergine (Valle del Belice DOP).



