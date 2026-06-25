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Cultura

» Sociale
25/06/2026 16:00:00

Mazara: il Vespa Club sostiene la Fondazione Tommasino Bacciotti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/mazara-il-vespa-club-sostiene-la-fondazione-tommasino-bacciotti-450.jpg

Un gesto semplice ma significativo quello compiuto dall’ASD Vespa Club Mazara del Vallo, che ha deciso di destinare 500 euro alla Fondazione Tommasino Bacciotti, ( foto Primapaginamazara) realtà impegnata da anni nell’assistenza ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie presso l’Ospedale Pediatrico “Meyer” di Firenze.

 

L’iniziativa nasce da un rapporto di profonda riconoscenza tra la comunità mazarese e la Fondazione, che in diverse occasioni ha accolto e sostenuto famiglie del territorio costrette a trasferirsi nel capoluogo toscano per affrontare le cure dei propri figli. Un legame umano che il club ha voluto rafforzare con un contributo concreto.

Oltre alla somma raccolta, una delegazione del Vespa Club si è recata a Firenze per consegnare personalmente anche una banda scudo personalizzata, simbolo tipico dei raduni vespistici, accompagnata da un messaggio dedicato alla struttura e al suo operato quotidiano.

 

Il club ha sottolineato come questo tipo di iniziative rappresenti un modo per restituire qualcosa a chi, ogni giorno, si occupa con dedizione dell’accoglienza e del sostegno alle famiglie in difficoltà. L’auspicio espresso dai soci è che anche altre realtà associative possano contribuire, con piccoli o grandi gesti, a sostenere una causa così importante. Un’azione che conferma lo spirito solidale dei vespisti mazaresi, sempre pronti a trasformare la loro passione in un’occasione di aiuto concreto.

 

 

 

 

 

 

 

 









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