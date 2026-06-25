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Se ne sono andati

Se ne sono andati
25/06/2026 10:34:00

Se ne sono andati: Giuseppe Caruso, Francesco Spanò

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/se-ne-sono-andati-giuseppe-caruso-francesco-spano-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Caruso, di 90 anni.

Ne danno il triste annuncio i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 25 giugno 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Salemi, da dove muoverà il corteo funebre per il cimitero comunale.

La famiglia ringrazia quanti prenderanno parte al dolore e si uniranno nel ricordo di Giuseppe Caruso.

 

 

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Spanò.

È deceduto a Marsala il 24 giugno 2026.

I funerali saranno celebrati giovedì 25 giugno 2026 alle ore 11:00 presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.

 


Se ne sono andati | 2026-06-22 15:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/trapani-addio-ad-antonio-pizzardi-250.jpg

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È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Pizzardi. I familiari lo salutano con queste parole: “Un caro saluto ad Antonio, amorevole marito, padre e nonno”. Per chi volesse dare l’estremo saluto al...