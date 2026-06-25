Se ne sono andati: Giuseppe Caruso, Francesco Spanò

Lo Scampolo, negozio di tessuti, biancheria per la casa, tende e arredo di Marsala, si prepara a tagliare il traguardo dei trent'anni.
A fine giugno 2026 "Lo Scampolo" celebrerà un traguardo importante:...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Pizzardi. I familiari lo salutano con queste parole: “Un caro saluto ad Antonio, amorevole marito, padre e nonno”.
Per chi volesse dare l’estremo saluto al...
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Caruso, di 90 anni.Ne danno il triste annuncio i parenti tutti.I funerali saranno celebrati giovedì 25 giugno 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Salemi, da dove...
Negli ultimi mesi sempre più imprenditori del Sud Italia stanno cercando informazioni sulla ZES Unica 2026, uno degli strumenti più interessanti per finanziare gli investimenti aziendali. Ma come funziona...