Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
25/06/2026 15:45:00

Trapani: donna salvata al Sant'Antonio Abate con un intervento di trombo-aspirazione polmonare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/trapani-donna-salvata-al-sant-antonio-abate-con-un-intervento-di-trombo-aspirazione-polmonare-450.jpg

 Per la prima volta in provincia di Trapani è stato eseguito con successo un intervento di trombo-aspirazione polmonare, una procedura innovativa di cardiologia interventistica che ha consentito di salvare la vita a una paziente colpita da una grave embolia polmonare.

L'intervento è stato effettuato all'Unità Operativa Complessa di Cardiologia con UTIC dell'ospedale Ospedale Sant'Antonio Abate, diretta da Giovanna Geraci, presso l'Unità di Emodinamica coordinata da Daniele Vinci.

 

L'emergenza: una donna in shock cardiocircolatorio

La paziente, una donna di 50 anni, è giunta in condizioni gravissime a causa di un'embolia polmonare acuta massiva che aveva provocato uno shock cardiocircolatorio.

La donna presentava una storia clinica complessa, con precedenti di linfoma e angiomi cerebrali ed epatici, ed era affetta da una tromboembolia polmonare con quasi totale ostruzione delle arterie polmonari. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, rendendo necessario il trasferimento immediato dalla sala di emergenza all'Emodinamica.

 

                                                                                                                    Nella foto qui le fasi dell'intervento

La procedura salvavita

L'intervento è stato eseguito dal cardiologo emodinamista Luigi Priolo. Attraverso un cateterismo cardiaco-polmonare è stata avviata la procedura di trombo-aspirazione, che ha consentito di rimuovere progressivamente il materiale trombotico responsabile dell'ostruzione.

Già dalle prime aspirazioni si è registrato un miglioramento della pressione arteriosa e delle condizioni cliniche della paziente. L'équipe medica ha quindi proseguito con ulteriori manovre fino all'asportazione di un consistente carico trombotico.

 

Trasferita all'ISMETT e poi dimessa

Una volta superata la fase più critica e scongiurato il pericolo immediato di morte, la paziente è stata trasferita in sicurezza presso ISMETT di Palermo per un eventuale supporto cardiocircolatorio avanzato tramite ECMO.

 









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...