Sushi sotto controllo: l'Asp sospende un ristorante a Marsala: sanzioni per 2 mila euro

25/06/2026 11:43:00

Controlli nei ristoranti che servono pesce crudo in provincia di Trapani. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp di Trapani ha effettuato una serie di ispezioni negli esercizi di ristorazione specializzati nella preparazione e somministrazione di prodotti ittici crudi, tra cui ristoranti sushi.

L'attività ispettiva si è conclusa con prescrizioni, sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro e, nel caso più grave, con la sospensione temporanea di un ristorante sushi di Marsala a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante il controllo.

Le verifiche sono state eseguite dai Servizi territoriali di Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, composto da medici veterinari, tecnici della prevenzione e personale tecnico-amministrativo.

L'Asp sottolinea che i controlli rientrano nell'attività ordinaria di vigilanza sulla sicurezza alimentare e interessano tutte le fasi della filiera, secondo il principio "dal campo alla tavola". L'obiettivo è garantire che gli alimenti destinati al consumo umano, in particolare quelli a base di pesce crudo, siano preparati e conservati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, a tutela della salute dei consumatori.



