Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
25/06/2026 10:51:00

Trapani, Valerio Valenti si candida a sindaco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782380754-0-trapani-valerio-valenti-si-candida-a-sindaco-della-citta.jpg

Valerio Valenti si candida ufficialmente a sindaco di Trapani.

 

Ne dà notizia West Sicily, in un’anteprima di un'intervista rilasciata alla televisione trapanese.  La notizia, comunque, era nell'aria da un po'. 

 

L’ex prefetto aveva già anticipato la propria disponibilità alla candidatura durante la live del podcast “In vino veritas”.

 

Durante la puntata, l’ex prefetto ha dichiarato di voler mettere a disposizione della città la sua lunga esperienza amministrativa come prefetto in diverse città italiane.

 

 

 

Non c’è ancora un programma né un perimetro di alleanze volte a costruire una coalizione.

C’è però una stella polare nell’impegno di Valerio Valenti: recuperare la “bellezza” di Trapani e metterla a sistema. Una bellezza che però non è retorica e non deve esaurirsi nei doni naturali del mare, del sole e del vento, ma di come invece possono diventare risorsa per un territorio.

Valenti ha sottolineato che non intende avere né padrini né padroni e il suo auspicio sarebbe quello di valorizzare il civismo ed un sostegno spontaneo ad un progetto.

Da diverse settimane il nome di Valerio Valenti è sul tavolo delle candidature, sta facendo diversi incontri con liberi cittadini, per ascoltare suggerimenti, istanze e, probabilmente, anche per capire il polso del consenso che potrebbe attrarre.

Voci insistenti vedono una vicinanza a Valenti di Pietro Savona, ex candidato sindaco di Trapani nel 2017, e di Francesco Brillante, anche lui candidato a sindaco nel 2023.


 









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...