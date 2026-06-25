Trapani, Valerio Valenti si candida a sindaco

25/06/2026 10:51:00

Valerio Valenti si candida ufficialmente a sindaco di Trapani.

Ne dà notizia West Sicily, in un’anteprima di un'intervista rilasciata alla televisione trapanese. La notizia, comunque, era nell'aria da un po'.

L’ex prefetto aveva già anticipato la propria disponibilità alla candidatura durante la live del podcast “In vino veritas”.

Durante la puntata, l’ex prefetto ha dichiarato di voler mettere a disposizione della città la sua lunga esperienza amministrativa come prefetto in diverse città italiane.

Non c’è ancora un programma né un perimetro di alleanze volte a costruire una coalizione.

C’è però una stella polare nell’impegno di Valerio Valenti: recuperare la “bellezza” di Trapani e metterla a sistema. Una bellezza che però non è retorica e non deve esaurirsi nei doni naturali del mare, del sole e del vento, ma di come invece possono diventare risorsa per un territorio.

Valenti ha sottolineato che non intende avere né padrini né padroni e il suo auspicio sarebbe quello di valorizzare il civismo ed un sostegno spontaneo ad un progetto.

Da diverse settimane il nome di Valerio Valenti è sul tavolo delle candidature, sta facendo diversi incontri con liberi cittadini, per ascoltare suggerimenti, istanze e, probabilmente, anche per capire il polso del consenso che potrebbe attrarre.

Voci insistenti vedono una vicinanza a Valenti di Pietro Savona, ex candidato sindaco di Trapani nel 2017, e di Francesco Brillante, anche lui candidato a sindaco nel 2023.







