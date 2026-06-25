Marsala, oggi il primo Consiglio comunale: maggioranza larga per la Patti, ma tutt'altro che solida

25/06/2026 06:00:00

Oggi si insedia il primo Consiglio comunale dell'era Andreana Patti. Sulla carta i numeri sorridono alla nuova sindaca: 15 consiglieri di maggioranza contro 9 di opposizione. Una distanza che dovrebbe garantire serenità amministrativa. Ma la politica, soprattutto a Marsala, raramente si ferma all’aritmetica. Dietro i numeri si nascondono infatti tensioni, aspettative e malumori che hanno già iniziato a emergere. Perché una maggioranza ampia non significa necessariamente una maggioranza compatta. E quando gli equilibri nascono da accordi elettorali costruiti per vincere, mantenerli dopo il voto diventa spesso l'impresa più difficile.

A quasi un mese dalle elezioni, Marsala si ritrova ancora senza una giunta pienamente definita. Un ritardo che racconta più di tante dichiarazioni ufficiali.

Durante la campagna elettorale gli impegni presi sono stati numerosi, i protagonisti coinvolti ancora di più. Adesso però le sedie disponibili sono poche e gli aspiranti occupanti molti. Il risultato è una trattativa continua, fatta di richieste, pretese e rivendicazioni.

La politica locale continua a mostrare uno dei suoi vizi più antichi: per alcuni non conta tanto amministrare quanto esserci. Essere dentro le stanze del potere, occupare uno spazio, ottenere un incarico, lasciare un segno della propria esistenza politica. Una necessità che spesso supera persino l'interesse pubblico.

I soliti nomi

Accanto ai volti nuovi si riaffacciano i protagonisti di sempre. Figure che da anni orbitano attorno ai centri decisionali della città e che continuano a cercare collocazione, ruolo e visibilità.

È il consueto esercizio del potere locale: incarichi, deleghe, presidenze, partecipate, consulenze. Nulla di sorprendente. Un meccanismo semplice, quasi elementare, che si ripete ad ogni cambio di amministrazione. Perché il vento cambia spesso, e la città di Marsala lo sa bene, ma certi strumenti restano vecchi e si ripetono all’unisono.

La differenza è che oggi gli spazi sono più limitati delle aspettative generate. E quando le aspettative restano deluse, il consenso rischia di trasformarsi rapidamente in dissenso.

Un'opposizione che potrebbe crescere

I nove consiglieri di opposizione rappresentano il dato ufficiale. Quello politico potrebbe essere diverso. Le fragilità interne alla maggioranza sono evidenti e il rischio che il fronte dei malcontenti si allarghi non può essere sottovalutato. Le amministrazioni comunali non cadono quasi mai per l'azione delle opposizioni. Molto più spesso si logorano dall’interno. Basta che qualcuno si senta escluso, tradito o semplicemente dimenticato per trasformare una maggioranza numericamente rassicurante in un terreno minato.

Le donne tra consenso e mortificazioni

C'è poi un dato politico che merita una riflessione a parte: quello delle donne. Alcune delle candidate più votate della coalizione vincente hanno raccolto migliaia di preferenze, contribuendo in maniera decisiva al successo elettorale della sindaca Andreana Patti. Hanno percorso quartieri, ascoltato cittadini, costruito consenso sul territorio. Eppure, proprio loro rischiano oggi di essere le più mortificate nelle trattative del dopo voto.

Perché nella politica locale accade spesso un paradosso: alle donne viene chiesto di portare voti, ma quando arriva il momento di distribuire ruoli e responsabilità, tornano in campo le vecchie logiche di appartenenza, le correnti, i rapporti di forza costruiti negli anni. Così il consenso popolare rischia di valere meno delle mediazioni di palazzo. L’ errore è politico, l’errore è culturale. Perché se le urne hanno premiato alcune figure femminili in modo netto, ignorare quel risultato significherebbe lanciare un messaggio preciso: i voti delle donne servono per vincere, ma non necessariamente per decidere. Ed è un pessimo inizio.

Lo sguardo già rivolto alle Regionali

Sul tavolo non c'è soltanto il governo della città. In molti guardano già alle prossime elezioni regionali, vero spartiacque della politica siciliana.

Da qui a quel passaggio gli assetti potrebbero cambiare più volte. Alleanze oggi considerate solide potrebbero incrinarsi. Amicizie politiche potrebbero raffreddarsi. E non è escluso che la stessa amministrazione finisca per guardare verso altre sponde politiche rispetto a quelle attuali.

Per questo il primo Consiglio comunale non rappresenta l'inizio di una fase stabile, ma l'apertura di una partita ancora tutta da giocare.

E la prima mano è stata vinta da Giovanni Maniscalco, che oggi dovrebbe diventare il presidente di Sala delle Lapidi. Il condizionale è d’obbligo. Maniscalco ha fatto la cosa più semplice del mondo: ha capito le crepe che c’erano in ProgettiAmo, si è fatto blindare dal deputato regionale del PD Dario Safina, il deputato ha chiuso la partita con la Sindaca Patti. Accordi che guardano alle regionali. E la vice presidenza del consiglio dovrebbe andare a Piero Cavasino, sempre per decisione della sindaca Patti.

Il banco di prova è governare

La vittoria elettorale ha evitato il ballottaggio e consegnato ad Andreana Patti un mandato forte. Ma il successo nelle urne è soltanto il primo tempo.

Adesso arriva la fase più complessa: trasformare una coalizione elettorale in una squadra di governo. Tenere insieme interessi diversi. Scontentare qualcuno. Fare scelte. Perché mentre la politica continua a discutere di posti, equilibri e incarichi, Marsala aspetta risposte. E la pazienza dei cittadini, quella sì, non dispone di una maggioranza garantita.



