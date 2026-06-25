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Politica
25/06/2026 20:31:00

Annalisa Bianco torna in consiglio e passa all'opposizione 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/annalisa-bianco-torna-in-consiglio-e-passa-all-opposizione-450.jpg

Annalisa Bianco torna nell'aula del consiglio comunale di Palazzo Cavarretta. 

Dopo la sospensione per effetto della Legge Severino in seguito all'inchiesta "Aspide" nella quale la consigliera è coinvolta. 

La legge Severino stabilisce infatti che un amministratore coinvolto giudiziariamente, debba essere sospeso di diritto per 18 mesi anche con sentenza non definitiva.

Dopo la prima surroga che ha visto entrare in aula Toto Braschi - il primo dei non eletti nella stessa lista della Bianco, "Trapani Tua" - era seguita la supplenza di Baldo Accardo . 

Entrambi i consiglieri avevano deciso di restare in maggioranza dopo l'uscita di Alberto Mazzeo, presidente del Consiglio, e di Giovanni Carpinteri. 

Oggi, Annalisa Bianco - nel suo saluto all'aula - ha dichiarato di aderire al "Gruppo misto Uniti per Trapani", composto da Mazzeo, Carpinteri e Franco Briale. 

La Bianco, che ha mostrato commozione per il ritorno in aula, ha sottolineato la sua lealtà alla lista che l'ha eletta, "Trapani Tua", collocandosi ufficialmente all'opposizione. La consigliera, che per responsabilità non voterá in aula non avendo potuto prendere atto delle delibere in discussione, ha chiesto di rinunciare al gettone di presenza. 

Con la conseguente fine della supplenza di Baldo Accardo, la maggioranza del sindaco Tranchida perde un ulteriore pezzo. 

I numeri d'aula restituiscono ora il seguente equilibrio: 14 consiglieri all'opposizione, 9 di maggioranza e 1 indipendente. 

Questo nuovo quadro potrebbe cambiare la prospettiva dei due cavalli di battaglia dell'opposizione: la decadenza e la mozione di sfiducia

 









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