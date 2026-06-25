Fondi per promuovere il pesce siciliano. Ecco i progetti finanziati in provincia di Trapani

25/06/2026 13:07:00

Tre progetti della provincia di Trapani entrano nella graduatoria definitiva del bando regionale per la sensibilizzazione al consumo dei prodotti ittici siciliani pescati, allevati o trasformati.

Il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana ha approvato l’elenco delle istanze ammesse e finanziabili nell’ambito del Programma nazionale Feampa 2021-2027.

In provincia di Trapani risultano ammissibili tre iniziative. Il Comune di Custonaci riceverà 30 mila euro per il progetto “Festa dei Mari”. Stesso importo, 30 mila euro, per il Comune di Castellammare del Golfo con “Pescato e Mangiato: dalla Tonnara alla tavola”. Ammesso anche il Comune di San Vito Lo Capo, con un finanziamento di 24.590,16 euro per il Cous Cous Fest.

Non rientra invece tra le istanze ammissibili il progetto del Comune di Mazara del Vallo, “La Padellata del Mare”, per un importo richiesto di 28.699 euro. Non ricevibile, invece, l’istanza del Comune di Pantelleria per “Mare Nostrum II edizione”, da 30 mila euro.

A livello regionale sono 47 i progetti ammessi. Lo stanziamento iniziale era di un milione di euro, sufficiente a finanziare soltanto le prime 34 istanze in graduatoria, per circa 991 mila euro.

L’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino, annuncia però l’intenzione di incrementare le risorse: “Di concerto con il direttore generale del dipartimento abbiamo deciso di reperire ulteriori risorse per 360 mila euro, così da incrementare la dotazione originaria del bando e finanziare tutti i 47 progetti ammessi”.

Le iniziative finanziate serviranno a promuovere il consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani e sostenibili attraverso attività di comunicazione, fiere, seminari, convegni, cooking show, percorsi di degustazione e iniziative didattiche.



