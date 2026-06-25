Valderice: "Strade dissestate e erbacce in Via delle Mandorle e Via Badalucco"

25/06/2026 13:00:00

Gentile Direttore di TP24,

mi associo alla segnalazione effettuata da un concittadino sul vostro portale riguardante il degrado e l’abbandono che interessano il Comune di Valderice.

In particolare, si segnala la situazione di Via delle Mandorle, caratterizzata dalla presenza di numerose buche e avvallamenti, nonché dalla crescita incontrollata di erbacce e arbusti che invadono la carreggiata. La medesima condizione riguarda anche Via Badalucco, già più volte segnalata all’Amministrazione comunale.

Si ha l’impressione che l’attenzione sia maggiormente rivolta al porto di Bonagia, a discapito delle necessità quotidiane dei cittadini, tra cui la manutenzione della viabilità e la pulizia delle strade, che dovrebbero invece rappresentare una priorità.

Si sottolinea inoltre come la situazione descritta costituisca un potenziale rischio, soprattutto in relazione all’emergenza incendi, considerato il persistere di temperature elevate. Si chiede pertanto di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza l’area interessata.

Cordiali saluti

Un cittadino di Valderice



