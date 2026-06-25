Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni
25/06/2026 13:00:00

Valderice: "Strade dissestate e erbacce in Via delle Mandorle e Via Badalucco"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/1782380866-0-valderice-strade-dissestate-e-erbacce-in-via-delle-mandorle-e-via-badalucco.jpg

Gentile Direttore di TP24,

mi associo alla segnalazione effettuata da un concittadino sul vostro portale riguardante il degrado e l’abbandono che interessano il Comune di Valderice.

In particolare, si segnala la situazione di Via delle Mandorle, caratterizzata dalla presenza di numerose buche e avvallamenti, nonché dalla crescita incontrollata di erbacce e arbusti che invadono la carreggiata. La medesima condizione riguarda anche Via Badalucco, già più volte segnalata all’Amministrazione comunale.

 

Si ha l’impressione che l’attenzione sia maggiormente rivolta al porto di Bonagia, a discapito delle necessità quotidiane dei cittadini, tra cui la manutenzione della viabilità e la pulizia delle strade, che dovrebbero invece rappresentare una priorità.

 

Si sottolinea inoltre come la situazione descritta costituisca un potenziale rischio, soprattutto in relazione all’emergenza incendi, considerato il persistere di temperature elevate. Si chiede pertanto di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza l’area interessata.

 

Cordiali saluti

Un cittadino di Valderice









Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782223777-0-lo-scampolo-trent-anni-a-marsala-storia-di-famiglia-tra-tessuti-e-arredo.png

Lo Scampolo, trent'anni a Marsala: storia di famiglia tra tessuti e...

Native | 24/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-06-2026/1782125060-0-noleggio-a-lungo-termine-nel-trapanese-una-soluzione-che-punta-a-conquistare-sempre-piu-automobilisti.jpg

Noleggio a lungo termine nel Trapanese: una soluzione che punta a...

Native | 23/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-06-2026/1782198168-0-zes-contributo-a-fondo-perduto-fino-al-60-la-guida-del-dott-giulio-bellan.jpg

ZES: Contributo a Fondo Perduto fino al 60%. La guida del dott. Giulio...