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Lettere & Opinioni
25/06/2026 18:30:00

Marsala: “Un patrimonio da proteggere: tra potenzialità immense e gestione insufficiente”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-06-2026/marsala-un-patrimonio-da-proteggere-tra-potenzialita-immense-e-gestione-insufficiente-450.jpg

Cara redazione di Tp24,

sono ormai quattro anni che vengo con piacere in vacanza nel territorio marsalese, che offre davvero tanto. Il potenziale è ancora enorme, ma devo dire che, così come leggo anche sul vostro giornale, manca realmente il controllo, la gestione e la consapevolezza di quanta ricchezza abbiate da offrire: una ricchezza che va tutelata, controllata e gestita con attenzione.

 

Rilevo abusi nell’occupazione delle spiagge demaniali, una cattiva gestione dei rifiuti, una scarsa organizzazione della viabilità e dei parcheggi, oltre a una quantità incredibile di camperismo abusivo. Così facendo, tutto dura poco e finisce male.

 

Giuseppe









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