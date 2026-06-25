Marsala: “Un patrimonio da proteggere: tra potenzialità immense e gestione insufficiente”

25/06/2026 18:30:00

Cara redazione di Tp24,

sono ormai quattro anni che vengo con piacere in vacanza nel territorio marsalese, che offre davvero tanto. Il potenziale è ancora enorme, ma devo dire che, così come leggo anche sul vostro giornale, manca realmente il controllo, la gestione e la consapevolezza di quanta ricchezza abbiate da offrire: una ricchezza che va tutelata, controllata e gestita con attenzione.

Rilevo abusi nell’occupazione delle spiagge demaniali, una cattiva gestione dei rifiuti, una scarsa organizzazione della viabilità e dei parcheggi, oltre a una quantità incredibile di camperismo abusivo. Così facendo, tutto dura poco e finisce male.

Giuseppe



