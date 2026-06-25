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» Innovazione
25/06/2026 20:00:00

Sabato a Salemi l'incontro "Cittadini Digitali" del GAL Valle del Belìce

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Prosegue il percorso del GAL Valle del Belìce per ridurre il divario digitale nei territori rurali. Nell’ambito del progetto “Dritto al Punto”, sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale, è in programma un nuovo incontro dedicato alle competenze digitali.

 

L’appuntamento è fissato per sabato 26 giugno 2026 alle 18, al centro KIM di via Mokarta 27 a Salemi, dove si terrà l’incontro “Cittadini digitali: competenze per il futuro”.

L’iniziativa punta a fornire strumenti pratici ai cittadini per affrontare la transizione tecnologica: uso dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, identità digitale (SPID), sicurezza informatica e difesa dalle truffe online, fino alle basi dell’intelligenza artificiale e degli strumenti di collaborazione digitale.

Il progetto, attivo da circa otto mesi con una serie di tappe itineranti nei Comuni del Belìce, coinvolge diverse fasce della popolazione: giovani, over 65, famiglie e cittadini stranieri, con particolare attenzione a chi ha minori competenze digitali.

 

L’incontro di Salemi arriva a ridosso della tappa di Sambuca di Sicilia, in programma il 25 giugno, dedicata ai temi dell’innovazione. Il calendario si chiuderà il 30 giugno a Partanna, con l’evento finale in cui verranno presentati i risultati e i modelli di cittadinanza digitale sviluppati sul territorio.

La partecipazione è libera. Informazioni e registrazioni sono disponibili sul sito www.belicefacile.it o tramite QR code dedicato.

 









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