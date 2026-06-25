Maggioranza già in crisi. Rino Passalacqua lascia Marsala Civica

E due. Non c'è pace per la neanche nata maggioranza che si dovrà comporre in Consiglio comunale, a Marsala, a partire da questo pomeriggio.
Oggi sarà il primo giorno, il primo consiglio comunale. E la maggioranza che sostiene la sindaca patti si presenta già con forti dissidi interni. Dopo la decisione di Eleonora Milazzo di abbandonare il gruppo ProgettiAmo Marsala, arriva un altro scossone.
Si contano forti malumori in Marsala Civica, a uscire dalla compagine, con molta probabilità, è il consigliere comunale Rino Passalacqua. A confermarlo è lo stesso riconfermato rappresentate di Sala delle Lapidi.
Se questo dovesse accadere realmente a quel punto un altro gruppo salterebbe in Aula, nessuna formazione quindi per Marsala Civica-Sud chiama Nord e nemmeno per ProgettiAmo Marsala. I consiglieri eletti finirebbero tutti al misto.